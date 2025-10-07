Αττικόν νοσοκομείο: 22χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ - Της χορήγησαν αντιβιοτικό που δεν έπρεπε

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της 28χρονης εγκύου σε νοσοκομείο της Άρτας, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από αλλεργία που παρουσίασε από αντιβίωση που της χορηγήθηκε, ένα νέο περιστατικό, αυτή τη φορά στο Αττικόν νοσοκομείο στο Χαϊδάρι, προκαλεί έντονη ανησυχία.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το βράδυ της Κυριακής (05.10.2025), όταν μία 22χρονη κοπέλα πήγε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» μετά από πρόβλημα που παρουσίασε. Τότε, 2 νοσηλεύτριες ηλικίας 48 και 55 χρόνων, της έδωσαν αντιβιοτικό που δεν έπρεπε να λάβει με αποτέλεσμα να εμφανίσει σοβαρή αλλεργία.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν λίγες ώρες μετά τις 2 εργαζόμενες οι οποίες κατηγορούνται για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Την ίδια στιγμή δόθηκε εντολή από τον εισαγγελέα ώστε η 22χρονη να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Οι νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού περιστατικού.

Πηγή: newsit.gr