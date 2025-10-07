Αττικόν: «Είναι αλλεργική είπα στη νοσηλεύτρια», λέει η μητέρα της 22χρονης που υπέστη αλλεργικό σοκ

«Είναι αλλεργικό το παιδί είπα στη νοσηλεύτρια», περιγράφει η μητέρα της 22χρονης στο Αττικόν που υπέστη αλλεργικό σοκ λόγω λάθος φαρμάκου.

Το νέο περιστατικό στο Αττικόν, προστίθεται σε μία λίστα των τελευταίων ημερών που εγείρει ερωτήματα, και ευτυχώς είχε αίσιο τέλος σε αντίθεση με εκείνο στην Άρτα, όπου μία έγκυος έχασε τη ζωή της καθώς της έδωσαν αντιβίωση που της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής 05.10.2025, όταν δύο νοσηλεύτριες χορήγησαν φάρμακο για αντιμετώπιση μυκήτων σε μία 22χρονη κοπέλα, το οποίο όμως προοριζόταν για άλλον ασθενή. Η κοπέλα παρουσίασε αλλεργική αντίδραση που ευτυχώς έγινε αμέσως αντιληπτή από τις νοσηλεύτριες και τους γιατρούς και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Η μητέρα της 22χρονης μίλησε αποκλειστικά στο Live News λέγοντας πως η κόρη της αναρρώνει και πως η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης.

«Το θέμα έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι καλά το παιδί αυτή την στιγμή. Έχουμε βάλει δικηγόρο. Η αντιβίωση δόθηκε ενώ εγώ ήμουν εδώ», είπε μεταξύ άλλων η μητέρα.

«Η κοπέλα νοσηλευόταν και δεν είχε πάρει αντιβίωση, τρεις ημέρες και έρχεται ξαφνικά και της βάζει αντιβίωση. Ρωτάω για ποιο λόγο μπαίνει η αντιβίωση της λέω. Μου λέει: “η (επίθετο 22χρονης) δεν είστε;”, λέω: “ναι”, “άρα” μου λέει: “για εσάς είναι η αντιβίωση” και συνεχίζει και την βάζει. Και της λέω: “είναι αλλεργική, είναι αλλεργικό το παιδί” της λέω».

«Με το που φεύγει, σηκώνεται το παιδί καθιστό και αρχίζει και της κάνει αλλεργία. Τρέχω κατευθείαν, την φωνάζω και της λέω: «έλα βγάλε την, της έκανε αλλεργία». Δύσπνοια, κοκκινίλα, κοκκίνισε ολόκληρη, βήχα και μετά μελάνιασε. Συνήλθε αμέσως γιατί ήρθαν κατευθείαν οι γιατροί και της χορηγήσαν αυτά που έπρεπε να της χορηγήσουν».

Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι «γίνεται πόλεμος» όταν έχει εφημερία το Αττικόν και πως είναι ένα επάγγελμα που γίνονται λάθη, όμως κοντά στον μέσο όρο.

«Ειδοποίησαν τους γιατρούς και οι αλλεργική αντίδραση αμέσως αντιμετωπίστηκε και η ασθενής είναι καλά στην υγεία της», ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Αττικόν»

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.», αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Η ΕΔΕ για το περιστατικό

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ με τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραδέχεται πως χορηγήθηκε στην ασθενή φάρμακο που δεν χρειαζόταν και το οποίο της προκάλεσε την αλλεργική αντίδραση.

Στον θάλαμο βραχείας νοσηλείας την ημέρα που έγινε το λάθος, υπήρχαν 15 ασθενείς με 2 νοσηλεύτριες στη βάρδια και αναμένεται η εσωτερική έρευνα για να δείξει τι ακριβώς συνέβη και μπέρδεψαν τους φακέλους των ασθενών.

Ο πατέρας της 22χρονης μετά το περιστατικό υπέβαλε μήνυση με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι δύο νοσηλεύτριες για σωματική βλάβη από αμέλεια.

