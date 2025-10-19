Ατρόμητος: Ποινική δίωξη στον πρόεδρό του για τις κροτίδες και φωτοβολίδες στο γήπεδο του Περιστερίου

xrwma-mpetsis-2
Ποινική δίωξη για παράνομη κατοχή κροτίδων και φωτοβολίδων, παράνομη οπλοκατοχή και παράβαση του αθλητικού νόμου, ασκήθηκε στον πρόεδρο του Ατρομήτου Βασίλη Μπέτση.

Το Σάββατο (18.10.25) ο Βασίλης Μπέτης συνελήφθη από την ΕΛΑΣ, καθώς στον χώρο του γηπέδου του Περιστερίου βρέθηκαν φωτοβολίδες, κροτίδες και κοντάρια.

Ο πρόεδρος του Ατρομήτου θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι αύριο και στη συνέχεια θα οδηγηθεί ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών για να δικαστεί, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ατρόμητος ανέφερε ότι η σύλληψη του Βασίλη Μπλέτσα είναι άδικη καθώς όπως υποστηρίζει τα ευρήματα που εντόπισε η Αστυνομία ήταν σε χώρο εκτός γηπέδου στον οποίο η ομάδα σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Στις 02:02 το πρωί ώρα Ελλάδας της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025 ολοκλήρωσε την προσπάθειά του ο Φώτης Ζησιμόπουλος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 24ώρου στο Αλμπί της Γαλλίας.

Φώτης Ζησιμόπουλος: Έχοντας διανύσει 187 χλμ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 24ωρου αποφάσισε να μη συνεχίσει

Στις 02:02 το πρωί ώρα Ελλάδας της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025 ολοκλήρωσε την προσπάθειά του ο Φώτης Ζησιμόπουλος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 24ώρου στο Αλμπί της Γαλλίας.

19 Οκτ 2025

Ετικέτες: Ατρόμητος, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΤΣΗΣ, ΚΡΟΤΙΔΕΣ, Ποινική δίωξη, ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;