Αθώο το ζευγάρι για την κλοπή 375.000€ από υπέργηρη στο Ξηρόμερο, λόγω αμφιβολιών

Αθώοι λόγω αμφιβολιών για μεγάλη κλοπή 375.000 ευρώ κρίθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα (ανδρόγυνο μεταξύ τους) από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων στο Αγρίνιο.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι που είχε αναλάβει να φροντίζει μια υπέργηρη γυναίκα σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου. Το Μάιο του 2021 η υπερήλικας κατήγγειλε πως το ζευγάρι απέσπασε από το σπίτι της το ποσό των 375.000 ευρώ (!) που κατείχε σε μετρητά.

Η ίδια κατέθεσε μήνυση σε βάρος τους καλώντας μάλιστα και τρεις μάρτυρες για να αποδείξει τους ισχυρισμούς της. Στο ζευγάρι είχε ασκηθεί δίωξη για την κακουργηματική κατηγορία των διακεκριμένων κλοπών, αδίκημα με επαπειλούμενη κοινή την κάθειρξη έως 10 χρόνια.

Ωστόσο μετά την απολογία τους στον Ανακριτή, αμφότεροι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση εκδικάστηκε την Πέμπτη 13/11 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων στο Αγρίνιο, με το Δικαστήριο να κρίνει αθώους τους δύο κατηγορούμενους λόγω αμφιβολιών.

Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, Χρήστος Τσιμπούκης, (φωτ.) μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Δικαστηρίου μιλώντας στη «Συνείδηση», εκτίμησε ότι η απόφαση του Δικαστηρίου βασίστηκε στις αντιφάσεις της καταγγελίας σε βάρος των εντολέων του.



«Από την πρώτη στιγμή οι κατηγορούμενοι αρνούνταν την κατηγορία. Σήμερα κατά την κυρία αποδεικτική διαδικασία αναδείχθηκαν αντιφάσεις και ασάφειες, οι οποίες οδήγησαν στην αθώωση των κατηγορουμένων, που αισθάνονται πλέον δικαιωμένοι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Τσιμπούκης.

Δημήτρης Παπαδάκης