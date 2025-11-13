Αθλητές του ομίλου μπριτζ του Δήμου Αγρινίου διακρίθηκαν σε διοργάνωση στα Γιάννενα

Μια ακόμη διάκριση για τους αθλητές του ομίλου μπριτζ του Δήμου Αγρινίου.

Συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Βορειοδυτικής Ελλάδας που έγινε στα Ιωάννινα από 6 έως 9 Νοεμβρίου, οι: Έλενα Παπαγεωργίου και Δημήτρης Κούρτης τερμάτισαν στην 4η θέση της γενικής κατάταξης του αγώνα Ζευγών Όπεν, ανάμεσα σε 87 ζεύγη.

Επίσης στον ενιαίο αγώνα Ομάδων Οπεν, οι Παππάς Κωνσταντίνος, Τσοβόλας Σπύρος, Γκουρνέλος Αντρέας και Αραπογιάννης Αντρέας τερμάτισαν στην 4η θέση της γενικής κατάταξης, ανάμεσα σε 55 ομάδες, κερδίζοντας την πρώτη θέση στην υποκατηγορία 1-11.

Στη φωτογραφία διακρίνονται η Έλενα Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης, στην απονομή του κυπέλλου του νικητή της δεύτερης ημερίδας.

Με σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμος Αγρινίου εκφράζει τα συγχαρητήριά του στους διακριθέντες.