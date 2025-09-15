Αθήνα: Στη φυλακή ο 42χρονος μαστροπός - «Έστησαν την σκευωρία για να με εκδικηθούν»

Στον ανακριτή και από εκεί κατευθείαν στη φυλακή ο 42χρονος μαστροπός στην Αθήνα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι τα θύματα του ήθελαν να τον εκδικηθούν λόγω οικονομικών διαφορών.

Ο 42χρονος, που κατηγορείται για μαστροπεία, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγέλλουσες ψεύδονται, και ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν, λόγω οικονομικών διαφωνιών.

«Όσα μου καταλογίζουν οι καταγγέλλουσες είναι ψέματα. Υπάρχουν συμφωνητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική μας σχέση. Οι κυρίες λάμβαναν ποσοστά επί των πωλήσεων και επειδή τα ποσοστά δεν τους αρκούσαν έστησαν την σκευωρία για να με εκδικηθούν», υποστήριξε ο 42χρονος.

Ο 42χρονος που δηλώνει πρώην ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών και επιχειρηματίας, προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως «νόμιμο παραγωγό».

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατηγορείται ότι από το 2016 έως το 2022 βίαζε, έδινε ναρκωτικά και εξέδιδε τουλάχιστον πέντε γυναίκες.

Ανάμεσά τους και μια ανήλικη, την οποία γνώρισε όταν εργαζόταν για μικρό διάστημα στο κατάστημά του στη Γλυφάδα.

Ο 42χρονος με το προσωνύμιο «Κοντός» δεν είναι άγνωστος στις Αρχές.

Είχε συλληφθεί τέσσερις φορές για υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων και μαστροπείας, ωστόσο, κάθε φορά αθωωνόταν και συνέχιζε τη δράση του.

Σήμερα, με τις μαρτυρίες πέντε γυναικών, ενός πρώην αστυνομικού, αλλά και νέες καταθέσεις που αναμένονται, οι Αρχές μιλούν για μια καλά οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα με κίνητρο το χρήμα.

Πηγή: megatv.com