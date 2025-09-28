Αθήνα: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο στο κέντρο - Έγιναν απεγκλωβισμοί

Αθήνα: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο στο κέντρο - Έγιναν απεγκλωβισμοί
Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, ενώ έγιναν και απεγκλωβισμοί από το φλεγόμενο κτίριο.

 

Άστεγοι, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και αλλοδαποί, απεγκλωβίστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (28.9.25) από εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο επί της οδού Mάγερ στην Αθήνα, όπου από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία ξέσπασε φωτιά η οποία και τέθηκε υπό έλεγχο. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Πηγή: ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ναυπακτία: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κάτω Καλαβρούζα που ξεκίνησε από κολώνα της ΔΕΗ

Ναυπακτία: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κάτω Καλαβρούζα που ξεκίνησε από κολώνα της ΔΕΗ

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κάτω Καλαβρούζα Ναυπακτίας και ξεκίνησε από κολώνα της ΔΕΗ

28 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αθήνα, ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ, ξενοδοχείο, Πυρκαγιά

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;