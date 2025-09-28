Αθήνα: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο στο κέντρο - Έγιναν απεγκλωβισμοί

Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, ενώ έγιναν και απεγκλωβισμοί από το φλεγόμενο κτίριο.

Άστεγοι, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και αλλοδαποί, απεγκλωβίστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (28.9.25) από εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο επί της οδού Mάγερ στην Αθήνα, όπου από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία ξέσπασε φωτιά η οποία και τέθηκε υπό έλεγχο. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου επί της οδού Mάγερ στην Αθήνα. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2025

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου στην Αθήνα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2025

Πηγή: ertnews.gr