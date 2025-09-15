Αθήνα: Πρώην ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών και αρραβωνιασμένος δηλώνει ο 42χρονος μαστροπός

Πρώην ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών, επιχειρηματίας και αρραβωνιασμένος δηλώνει ο 42χρονος μαστροπός στην Αθήνα, προσπαθώντας να «περάσει» μια άλλη εικόνα στην απολογία του από αυτή που παρουσιάζουν τα θύματά του.

Ο 42χρονος κατηγορούμενος θα απολογηθεί σήμερα (15.9.2025) ενώπιον του ανακριτή. Από φερόμενος ως προαγωγός, θα δηλώσει πρώην ηθοποιός πορνό ταινιών της εταιρείας Sirina. Πληροφορίες λένε ότι ο άνδρας που κατηγορείται για μαστροπεία εχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρεις πορνό ταινίες, ενώ σε ό,τι εχει να κάνει με τα θύματα που τον καταγγέλλουν ότι τα «πότιζε» κοκαΐνη και τα προωθούσε να παίζουν σε ταινίες πορνό, τις οποίες, όπως λένε οι ίδιες στις καταθέσεις τους, ο 42χρονος βάπτιζε «λειτούργημα», θα υποστηρίξει ότι προέβαιναν σε αυτή την πράξη με τη θέλησή τους και μάλιστα υπάρχουν και συμβόλαια υπογεγραμμένα από τις ίδιες.

Ο 42χρονος, ακολουθώντας μια διαφορετική τακτική, δηλώνει επιχειρηματίας. Μάλιστα, όπως λένε πληροφορίες, την εταιρεία πορνό τη συνέστησε τον Απρίλιο του 2021 και υποστηρίζει ότι είναι καθ’όλα νόμιμη.

Θα υποστηρίξει και μέσω του δικηγόρου του ότι έχει «καθαρό» ποινικό μητρώο, ενώ, αξίζει να επισημανθεί, πως από το 2015 μέχρι το 2024, έχει κατηγορηθεί τρεις φορές για υποθέσεις μαστροπείας στις οποίες όμως έχει αθωωθεί ομόφωνα και αμετάκλητα.

Τέλος, δηλώνει αρραβωνιασμένος και υποστηρίζει ότι συγκατοικεί με μία κοπέλα την οποία οι πληροφορίες λένε ότι θα την καλέσουν και ως μάρτυρα στο δικαστήριο, προκειμένου να υποστηρίξει ότι ο σύντροφός της δεν έχει καμία σχέση με όλα όσα του προσάπτουν και ότι ειναι όλα μια σκευωρία.

Πηγή: newsit.gr