Αθηνά Παπαχρήστου: Στη μνήμη της ευεργέτιδας αφιερωμένο το φετινό Acheloos Run

Στη μνήμη της μεγάλης ευεργέτιδας του Μεσολογγίου, Αθηνάς Παπαχρήστου αφιερωμένο το φετινό Acheloos Run.

Σε σχετική ανακοίνωση η διοργάνωση του Acheloos Run αναφέρει:

Η οργανωτική επιτροπή του Acheloos Run αφιερώνει την φετινή διοργάνωση στην συμπατριώτισσα μας κυρία Αθηνά Παπαχρήστου. Η κυρία Αθηνά δώρισε ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Σε μια εποχή που η εμπιστοσύνη μας στον συνάνθρωπο λυγίζει μπροστά στα σκάνδαλα, η κυρία Αθηνά δεν έδωσε απλώς ένα ασθενοφόρο, έδωσε ένα μάθημα τιμής. Κόντρα σε όλους εκείνους που απορούσαν γιατί δαπάνησε τους κόπους της ζωής της, η ίδια μπόρεσε και έγινε σύμβολο μιας Ελλάδας που ακόμα ελπίζει, ακόμα προσφέρει, ακόμα ντρέπεται να αρπάξει και επιλέγει να δώσει.

Έχουμε χρέος να τιμούμε τους ανθρώπους που ξεχωρίζουν στον τόπο μας με ενέργειες επ´ ωφελεία της πόλης μας και να μην αφήνουμε την πράξη τους να ξεχαστεί. Εμείς ως διοργανωτές του Acheloos Run πράττουμε αυτό που μας αναλογεί. Τρέχοντας στην φετινή διοργάνωση τιμούμε τηνν κυρία Αθηνά και ποτίζουμε την ελπίδα πως ο τόπος μας μπορεί να γίνεται καλύτερος!