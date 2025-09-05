Αθήνα: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από τρένο όταν διέσχιζε κάθετα τη γραμμή

Δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως και της Λεωφόρου Αθηνών, όταν πεζός παρασύρθηκε από τρένο της Hellenic Train και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 όταν ο άνδρας, άστεγος, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη γραμμή από αφύλακτο σημείο επί της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το τρένο, το οποίο τον διαμέλισε.

Στη σιδηροδρομική γραμμή βρέθηκαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 Πυροσβέστες προκειμένου να ανασύρουν τη σορό του άτυχου άνδρα κάτω από το συρμό.

Παράλληλα, Αστυνομικοί της Τροχαίας διεξάγουν έρευνα στο σημείο για να εξακριβώσουν τα αίτια του δυστυχήματος ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: protothema.gr