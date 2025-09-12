Αθήνα: «Με έδερνε για να πάρω ναρκωτικά», λέει ανήλικο θύμα του 42χρονου μαστροπού

Για τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια του 42χρονου μαστροπού στην Αθήνα μίλησε μια κοπέλα, η οποία, όταν ήταν ανήλικη, ζήτησε χρήματα από τον «κοντό» για να πληρώσει το ενοίκιο του σπιτιού της.

Η κοπέλα όταν έμαθε για τον τρόπο που ο 42χρονος ανάγκαζε νεαρές γυναίκες να βγαίνουν ραντεβού με άγνωστους άντρες για να τον αποπληρώσουν, θέλησε να μιλήσει μαζί του και τότε ξεκίνησαν τα βασανιστήρια.

«Ξεκίνησε όταν ήμουν 15 ετών όταν είχα πάει και είχα βρει από μια αγγελία ένα κατάστημα ρούχων στη Γλυφάδα, είχα κάνει κανονικά τα χαρτιά μου για ένσημα ανηλίκου από εκεί γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο.

Έκατσα τρεις μήνες στο κατάστημα ρούχων, αυτό δεν πήγαινε καθόλου καλά οικονομικά, του ζήτησα κάποια χρήματα να μου δώσει γιατί ήθελα να πληρώσω το ενοίκιο γιατί θα μου έκαναν έξωση, ανακάλυψα από μια κοπέλα η οποία είχε σχέση τότε μαζί της και μου είπε ότι «ρε συ ξέρεις κάτι, ξέρεις ότι ο τάδε κάνει αυτή τη δουλειά;» ότι στέλνει κορίτσια σε ραντεβού, και μίλησα μαζί του και μου λέει ότι “ναι όντως είμαι αυτό το πράγμα”», είπε αρχικά η τότε 17χρονη κοπέλα.

«Ξεκίνησε πολύ άσχημα όλο αυτό με απειλές κάναμε μια συζήτηση η οποία δεν κατέληξε πολύ ωραία, τύπου να σηκώνει χέρι, να με σπρώχνει, να με φτύνει, να μου λέει ότι «θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ γιατί μου χρωστάς τα λεφτά από τότε και δεν τα έχει ξεχρεώσει». Όταν ξεκίνησε όλο αυτό ήμουν 17».

«Με κρατούσε εγκλωβισμένη γιατί έλεγε θα κάνει κακό στην οικογένεια μου. Με ανησύχησε γιατί είναι πολύ σημαντική για εμένα η οικογένεια μου. Έβρισκε την αδυναμία σου. Όταν του είπα ότι θα πάω στην αστυνομία, εφόσον σου δίνω ναρκωτικά δεν μπορείς να πεις κάτι θα πω ότι είσαι πρεζάκι, μου απάντησε. Έτρωγα ξύλο για να πάρω ναρκωτικά. Με ώθησε στην πορεία και μου έδινε ναρκωτικά για να αποδίδω καλύτερα στα ραντεβού μου».

Πηγή: newsbeast.gr