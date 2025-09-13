Αθήνα: «Εστελνε κορίτσια σε βίλες, έπαιρνε 2000€ το κεφάλι» λέει θύμα του 42χρονου μαστροπού

Συγκλονίζει η μαρτυρία θύματος του 42χρονου μαστροπού από την Αθήνα, ο οποίος απειλούσε, εξέδιδε, νάρκωνε και εξανάγκαζε νεαρές και ανήλικες κοπέλες να συμμετέχουν σε ερωτικές ταινίες.

Το κουβάρι της υπόθεσης του 42χρονου μαστροπού, ο οποίος συνελήφθη έξω από το σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο, άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελίες των επί χρόνια θυμάτων του. Ο άνδρας που παρουσιαζόταν ως παραγωγός ερωτικών ταινιών με το παρατσούκλι «κοντός», μεταξύ 2016 – 2022 εκμεταλλευόταν ευάλωτες κοπέλες, ακόμη και ανήλικες, και τις ωθούσε στην πορνεία, στην χρήση ναρκωτικών και στην συμμετοχή σε πορνό ταινίες παρά την θέλησή τους.

Πέντε από τα θύματά του που βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν για τον εφιάλτη που βίωναν, έχουν καταγγείλει τον εν λόγω «κοντό» και όσες πράξεις στις οποίες τις υποχρέωνε να προβούν, απειλώντας τες. Ο 42χρονος έλεγε στις νεαρές κοπέλες ότι θα κάνει κακό στις ίδιες, τις οικογένειές τους και στα κατοικίδιά τους. Έλεγε ψέματα ότι έχει άκρες και γνωριμίες με πολιτικά πρόσωπα, φοβίζοντας και φιμώνοντας τα κορίτσια που ήθελαν να απευθυνθούν στην αστυνομία.

Μιλώντας στην εκπομπή Power Talk την Παρασκευή (12.09.2025), μία από τα θύματα που έχουν καταγγείλει τον 42χρονο μαστροπό, συγκλονίζει με τις περιγραφές του όσων βίωσε στα χέρια του.

«Ένας αστυνομικός με βοήθησε να πάρω την απόφαση και να μιλήσω και τον ευχαριστώ. Με έπιασε και μου είπε “δεν πρέπει να φοβάστε, η αστυνομία είναι μαζί σας”. Όποια κοπέλα ήθελε να διακόψει συνεργασία με τον 42χρονο, εκείνος έλεγε “θα σου δείξω εγώ, θα σε καταστρέψω“. Μόλις κάποια του έλεγε ότι θα πάει στην αστυνομία εκείνος απαντούσε ότι “ό,τι και να κάνεις, όπου και να πας έχω πολιτικούς και άκρες, έχω όλη τη δύναμη της ΕΛΑΣ. Θα δεις τι θα πάθεις”», είπε αρχικά το θύμα του 42χρονου.

«Δεν μπορώ και δεν θέλω να βλέπω τις φωτογραφίες του. Όλα ξεκίνησαν επειδή δεν μεγάλωσα από πλούσια οικογένεια, είχαμε δυσκολίες, εγώ δούλευα νύχτα, ακόμη και τουαλέτες καθάριζα. Όταν ήρθαν πολύ σοβαρά προβλήματα, έπρεπε κάτι να κάνω σε δουλειά. Εγώ βρήκα τον 42χρονο από αγγελία για φωτογραφίσεις. Αργότερα μου είπε να δουλέψω σε ένα καφέ και μετά από καιρό μου είπε και για τα ραντεβού.

Μου έδινε για τις φωτογραφίσεις 200, 500 ευρώ. Δεν ήταν γυμνό, οπότε είπα “γιατί να μην πάω;”. Με προσέγγισε σαν φίλος, σαν πατέρας. Έλεγε “θα σε στηρίξω, θα σε βοηθήσω, οι γονείς σου αν δεν δεχτούν αυτό που κάνεις δεν σε θέλουν”. Σε έκανε να μισήσεις την οικογένειά σου. Είχε πολύ μεγάλο πελατολόγιο. Άνδρες μεγάλης ηλικίας και όχι μόνο, άνδρες γνωστοί στον χώρο της τηλεόρασης και της πολιτικής αλλά και άγνωστοι. Είχε VIP και απλούς πελάτες στο κινητό του, κάθε κινητό για μία κοπέλα», περιέγραψε στη συνέχεια.

Η νεαρή κοπέλα αποκάλυψε μάλιστα ότι ο 42χρονος μαστροπός κανόνισε ολόκληρα ερωτικά πάρτι στα οποία έστελνε τις κοπέλες που ανάγκαζε να δουλεύουν για αυτόν. «Μας έστελνε σε ραντεβού σε βίλες των βορείων προαστίων και σε πάρτι με σεξ. Για εκεί έπαιρνε το κεφάλι 2000€. Εγώ δεν είχα πάει ποτέ γιατί φοβόμουν πολύ. Δεν ξέρεις πόσα άτομα θα είναι εκεί, τι έχει κανονίσει αυτός. Σκέφτεσαι “τι θα πάθω αν πάω; Τι θα πάθω όταν γυρίσω σπίτι αν δεν τα κάνω αυτά που αυτός συνεννοήθηκε;”.

Οι πρώτες κοπέλες στις αρχές, μου περιέγραφαν τι είχαν υποστεί. Η μία είναι εκτός της υπόθεσης, την είχε απο ανήλικη και επειδή έχουμε επαφές, φοβάται ακόμη πάρα πολύ. Η δεύτερη ήταν να καταγγείλει μαζί μας αλλά μας είπε “είμαι καλά, δεν θέλω να τον ξαναδώ στη ζωή μου, μην με ενοχλήσετε”. Αυτές τις δύο τις είχε “στείλει“. Είχαν κρίσεις πανικό τα κορίτσια».

Χαρακωνόταν, χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο και το μάτωνε

Τέλος, το θύμα μίλησε για την συμπεριφορά που είχε ο 42χρονος απέναντι στα κορίτσια και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερνε να τις χειριστεί. «Εγώ έζησα τρελή ψυχολογική πίεση. Χαράκωνε τον εαυτό του, χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο και το μάτωνε και φώναζε ότι εμείς φταίμε ότι τα κάνει αυτά.

“Είμαι δαίμονας και μπορώ να γίνω ξανά θεός“, μας έλεγε. Ο ίδιος έπαιρνε πολλή κοκαΐνη για χρόνια, έβλεπα και κορίτσια να παίρνουν. Σε εμένα δεν σήκωνε χέρι, μία φορά πήγε να με χτυπήσει και του όρμησα. Μου έλεγε “είναι το όνειρό μας” και του έλεγα ότι “δικό μου δεν είναι” και ότι “δεν θα πω ποτέ στο παιδί μου να γίνει πορνοστάρ”.

Είδα όσα βίντεο είχε με εμένα ερωτικού περιεχομένου να τα δίνει σε όλα τα δωρεάν σάιτ, και πλούτιζε. Ακόμη υπάρχουν αυτά τα βίντεο και σαρώνουν εις βάρος μας. Στέλναμε μηνύματα σε σελίδες να κατεβάσουν αυτά τα βίντεο γιατί δεν ξέρουν τι έχουμε υποστεί εμείς οι κοπέλες που συμμετέχουμε σε αυτά, αλλά κανείς δεν έκανε ποτέ τίποτα.

Μας είχαν πει ότι ένα συγκεκριμένο σάιτ πορνογραφικού περιεχομένου ήταν υπό την ιδιοκτησία αστυνομικού και ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Όπως αποδείχτηκε, μάλλον το σάιτ το έχει κάποιος φίλος του που τον καλύπτει», τόνισε η νεαρή κοπέλα.

Πηγή: newsit.gr