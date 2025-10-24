Αθήνα: Επιστημονικό Θεολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιεροθέου

Τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεο θα τιμήσουν το Ινστιτούτο «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός» και η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, διοργανώνοντας στην Αθήνα το Επιστημονικό Θεολογικό Συνέδριο με τίτλο «Μαθητεία στην Ορθόδοξη Θεολογία».

Η ανακοίνωση:

Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, εκτιμώντας την προσφορά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου στα θεολογικά γράμματα, αποφάσισε να προβεί στην διοργάνωση Επιστημονικού Θεολογικού Συνεδρίου με τον τίτλο «Μαθητεία στην Ορθόδοξη Θεολογία», όπου θα παρουσιαστεί το πλούσιο και σημαντικό συγγραφικό έργο του λογίου Ιεράρχου.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Wyndham Grant Hotel στην Αθήνα στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2025. Η έναρξη θα γίνει την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και ώρα 5:00 μ.μ.

Θα συμμετάσχουν 22 εισηγητές από τον εκκλησιαστικό και ακαδημαϊκό χώρο· μητροπολίτες, ηγούμενοι του Αγίου Όρους, καθηγητές Πανεπιστημίου και άλλοι ειδήμονες επιστήμονες:

Οι μητροπολίτες Λεμεσού Αθανάσιος, Πατρών Χρυσόστομος, Κρήνης Κύριλλος, Καστορίας Καλλίνικος, οι καθηγούμενοι της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου αρχιμ. Εφραίμ, της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας αρχιμ. Ελισαίος, της Ι.Μ. Σταυρονικήτα αρχιμ. Τύχων, η Γερόντισσα Σιλουανή, καθηγουμένη Ι.Μ. Γενεθλίου Θεοτόκου (Πελαγία), ο αρχιμ. Ζαχαρίας της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας, ο πρωτοπρ. Θωμάς Βαμβίνης, οι καθηγητές Πανεπιστημίου Απόστολος Νικολαΐδης, Συμεών Πασχαλίδης, Απόστολος Κραλίδης, Μαρίνα Κολοβοπούλου, Κωνσταντίνος Χρήστου, Βασίλειος Τσίγκος, Γεώργιος Παναγόπουλος, Βασίλειος Λιούτας, Ευθυμία Μαυρομιχάλη και οι επιστήμονες ερευνητές, Βασιλική Μελικίδου, Αναστάσιος Φιλιππίδης και Τρύφων Σπυριδωνίδης.

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος αναδεικνύει με το έργο του, το αγιοπατερικό, το συνοδικό και το υμνολογικό περιεχόμενο της Ορθοδόξου Παραδόσεως και έτσι προβάλλει στις ημέρες μας ως ασφαλής οδηγός για την βίωση και προβολή της ορθόδοξης θεολογίας. Η εντρύφηση στα συγγράμματά του (έχουν εκδοθεί περισσότερα από 130 βιβλία του) αποτελεί πραγματική μαθητεία στην ορθόδοξη θεολογία. Έχοντας ως κεντρικό άξονα στην ζωή του την εμπειρική θεολογία και την Πατερική ζωή, την ταυτότητα εμπειριών των Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων δια μέσου των αιώνων, αναλύει στα συγγράμματά του την ζώσα αλήθεια του Ευαγγελίου πάνω σε αυτήν την διαχρονική βάση και προοπτική.

Πιστεύουμε ότι με το Συνέδριο αυτό η διδασκαλία και το έργο του Σεβασμιωτάτου θα διερευνηθεί και θα κατανοηθεί περισσότερο, ώστε να προκληθεί και η ανάλογη πνευματική ωφέλεια σε όσους το παρακολουθήσουν.

Επιστημονική Επιτροπή

Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος

Απόστολος Νικολαΐδης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και

Πρόεδρος του Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός»

Κωνσταντίνος Χρήστου, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Βασίλειος Τσίγκος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Οργανωτική Επιτροπή

Μοναχός Αδριανός Βατοπαιδινός

Ιεροδιάκονος Παΐσιος Παρασκευάς της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Νίκος Γκουράρος, Διευθυντής Ανάπτυξης Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός»

Σεραφείμ Πολίτης, του Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός»

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ινστιτούτο «Άγιος Μάξιμος ο Γραικός»

Η αφίσα του Επιστημονικού Θεολογικού Συνεδρίου: