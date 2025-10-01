Αθήνα: ΕΔΕ από το Υπουργείο Παιδείας για την 4χρονη που έκανε μόνη της βόλτες έξω από Νηπιαγωγείο

ΕΔΕ από το Υπουργείο Παιδείας για την 4χρονη που έφυγε από το 90ο Νηπιαγωγείο Αθηνών και βρέθηκε μόνη σε δρόμο στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν κατά την αποχώρηση των παιδιών από το σχολείο, η 4χρονη διέφυγε της προσοχής των δασκάλων και βρέθηκε εκτός του χώρου του νηπιαγωγείου.

Το παιδί εντοπίστηκε λίγο αργότερα από μια 34χρονη διερχόμενη γυναίκα στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου, σε μικρή απόσταση από το σχολείο. Η γυναίκα το μετέφερε άμεσα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου περίμενε η μητέρα του.

Η 4χρονη είναι καλά στην υγεία της, ενώ συνελήφθη η διευθύντρια και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

