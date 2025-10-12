Αθήνα: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητές για μια λάθος πάσα στο μπάσκετ

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 14χρονος στην Αθήνα από συμμαθητές του για μία λάθος πάσα στο μπάσκετ μέσα σε Γυμνάσιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, ομάδα επτά ανηλίκων του επιτέθηκε και τον χτύπησε στο έδαφος.

Μάλιστα, πριν από έναν χρόνο, οι ίδιοι μαθητές είχαν ξυλοκοπήσει τον αδελφό του 14χρονου

Ο 14χρονος δήλωσε ότι ενώ έπαιζε μπάσκετ, ένα λάθος του προκάλεσε την επίθεση των συνομηλίκων του:

«Ήταν εφτά κι εγώ μόνος μου. Με χτύπησαν στο κεφάλι και κάτω από τα μάτια μου. Το μόνο που τους είπα ήταν: “μη με κοροϊδεύετε για ένα λάθος που έκανα”».

Οι καθηγητές ήταν παρόντες, αλλά οι περισσότεροι κάθονταν πιο μακριά, με αποτέλεσμα μόνο ο γυμναστής να καταφέρει να ακινητοποιήσει έναν από τους δράστες. Μία καθηγήτρια βοήθησε επίσης, συγκρατώντας τον μαθητή που είχε δεχτεί την επίθεση.

Μήνυση από τους γονείς του 14χρονου

Οι γονείς του 14χρονου αποφάσισαν να καταθέσουν μήνυση, ενώ το παιδί υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων — χειρουργό, νευροχειρουργό, ΩΡΛ και οφθαλμίατρο — λόγω των σοβαρών τραυμάτων στο κεφάλι. Η μητέρα του περιέγραψε:

«Πήγαμε στην αστυνομία και κάναμε μήνυση. Τον είδαν γιατροί, έκανε ακτινογραφίες και υπέρηχους… όλα αυτά γιατί τα τραύματα ήταν πολύ επικίνδυνα».

Ο πατέρας του μαθητή προσθέτει: «Θέλω να γίνει κάτι για να υπάρχει ασφάλεια και να μην τρώνε ξύλο χωρίς λόγο. Και μάλιστα μέσα στο σχολείο».

