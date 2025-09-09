Αθήνα: 22χρονη δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση σε λεωφορείο - «Με έπιασε στο μηρό»

Συγκλονίζει η μαρτυρία μίας 22χρονης από την Αθήνα, η οποία δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από 52χρονο Αλβανικής καταγωγής σε λεωφορείο.

Το περιστατικό συνέβη χθες Δευτέρα (08.09.2025) στη γραμμή Ε14 της Αθήνας, όταν ο 52χρονος, Αλβανικής καταγωγής, πλεύρισε την 22χρονη που καθόταν ανυποψίαστη μέσα σε λεωφορείο. Η 22χρονη φοιτήτρια που έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, περιέγραψε καρέ καρέ τον «εφιάλτη» που βίωσε κατά την επιστροφή της από την σχολή της, όταν ο άντρας άπλωσε το χέρι του και της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Όπως η ίδια είπε, ο άνδρας κάθισε δίπλα της, γλίστρησε το χέρι του κάτω από τα ρούχα της και ξεκινώντας από τον μηρό, κατέληξε να την θωπεύει κοντά στα γεννητικά της όργανα, κάνοντας τη νεαρή να «παγώσει» από τον τρόμο.

«Γυρνούσα από την σχολή όπου είχα πάει να δώσω μάθημα. Εγώ πήρα το λεωφορείο από τον Ευαγγελισμό και αυτό το περιστατικό έγινε κατά τις 11 το πρωί. Νόμιζα ότι με ακουμπάει γιατί είμασταν λίγο στριμωχτά και επειδή ήταν λίγο εύσωμος.

Αυτός είχε μια σακούλα και έβαλε το χέρι του πάνω μου, εγώ και πάλι δεν έδωσα σημασία και μετά είδα ότι άνοιξε το χέρι του και με έπιασε στο μηρό. Μετά έβαλε το χέρι του πιο μέσα και του είπα “μάζεψε το χέρι σου“. Φώναξα στο λεωφορείο και εκείνος σηκώθηκε. Πήγα στον οδηγό, ήμουν σε σοκ δεν θυμάμαι τι του είπα». είπε μιλώντας στο newsit.gr η 22χρονη.

Η νεαρή κοπέλα ταραγμένη και χωρίς να μπορεί να πιστέψει τις της συνέβη έτρεξε στον οδηγό του λεωφορείου για να ζητήσει βοήθεια και μαζί κάλεσαν την αστυνομία.

«Ο οδηγός το είχε ακούσει και του φώναξε και εκείνος, με ρώτησε αν θέλω να καλέσω την αστυνομία και είπα ναι. Ήρθε η αστυνομία και έγιναν οι διαδικασίες» ανέφερε στο newsit.gr το θύμα.

Και καταλήγοντας συμπλήρωσε: «Προσπάθησε να μου μιλήσει και με κοιτούσε περίεργα αλλά εγώ του απάντησα ότι θα τα πεις όλα στην αστυνομία. Αυτός στην αρχή έμεινε με γουρλωμένα τα μάτια και με κοιτούσε, και έλεγε διάφορα. Πήγε να με ξαναπλησιάσει αλλά ο οδηγός δεν τον άφησε και του λέει ότι θα τα πει στην αστυνομία. Δεν μου ξαναμίλησε».

