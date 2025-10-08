Αθανάσιος Πουλόπουλος: Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Στοματολογίας ο Μεσολογγίτης Καθηγητής του ΑΠΘ

Η πόλη του Μεσολογγίου συνεχίζει να αναδεικνύει προσωπικότητες που διακρίνονται στον διεθνή επιστημονικό χώρο. Αυτή τη φορά, η διάκριση αφορά τον Μεσολογγίτη Καθηγητή Στοματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αθανάσιο Πουλόπουλο, ο οποίος εκλέχτηκε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Στοματολογίας (EAOM), επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο της ελληνικής οδοντιατρικής κοινότητας.

Σε συγχαρητήρια ανακοίνωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας τονίζεται:

Ο Πρόεδρος Βασίλειου Φώτης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας εκφράζουν τα θερμότερα συγχαρητήριά τους στον Μεσολογγίτη Καθηγητή Στοματολογίας του Οδοντιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Αθανάσιο Πουλόπουλο, για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Στοματολογίας (European Association of Oral Medicine – EAOM).

Η εκλογή του κ. Πουλόπουλου αποτελεί σημαντική διάκριση για την ελληνική οδοντιατρική κοινότητα και ταυτόχρονα τιμή για την πόλη του Μεσολογγίου, η οποία συνεχίζει να αναδεικνύει προσωπικότητες του πνεύματος και της επιστημονικής προσφοράς.

Η διεθνής αναγνώριση ενός συντοπίτη μας, που με συνέπεια και επιστημονικό κύρος υπηρετεί τη Στοματολογία, γεμίζει υπερηφάνεια όλους τους Αιτωλοακαρνάνες και ενισχύει το κύρος της περιοχής στο ευρωπαϊκό επιστημονικό στερέωμα.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αιτωλοακαρνανίας εύχεται στον κ. Πουλόπουλο καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και κάθε δύναμη για τη συνέχιση του σημαντικού έργου του.

Ο Καθηγητής Στοματολογίας Αθανάσιος Κ. Πουλόπουλος, DDS, MSc, PhD

Ο κ. Πουλόπουλος είναι καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Στοματολογίας στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος για πέντε έτη (2020–2025), είναι συντονιστής του μεταπτυχιακού προγράμματος και Διευθυντής του Τομέα Στοματικής Γναθοπροσωπικής Παθολογίας, Χειρουργικής και Ακτινολογίας.

Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Στοματολογία με διάκριση (MSc, University of Bristol, UK) και Διδακτορικό από το ΑΠΘ το 1995. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 140 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πάνω από 270 ανακοινώσεις σε συνέδρια, ενώ έχει επιμεληθεί την ελληνική έκδοση του βιβλίου Oral and Maxillofacial Pathology των Neville & Damm.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη των προκαρκινικών και νεοπλασματικών βλαβών της στοματικής κοιλότητας, τις συστηματικές νόσους με εκδηλώσεις στο στόμα, καθώς και τις φλεγμονώδεις και νεοπλασματικές παθήσεις των σιαλογόνων αδένων.

Είναι ενεργό μέλος σε πολλές ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρείες, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 εκλέχτηκε Πρόεδρος της European Association of Oral Medicine, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση της επιστημονικής του πορείας.

