Αθανάσιος Παλιούρας: Σαν σήμερα πέρασε στην αιωνιότητα ο αείμνηστος Αγρινιώτης καθηγητής

Σαν σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2014 πέρασε στην αιωνιότητα ο αείμνηστος Αγρινιώτης, Αθανάσιος Παλιούρας, με έντεκα χρόνια να συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η αρχαιολογική και επιστημονική κοινότητα έχασε στις 11 Οκτωβρίου 2014 ένα σπουδαίο συνάδελφο και δάσκαλο, τον Αθανάσιο Παλιούρα, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο Αθανάσιος Παλιούρας με καταγωγή από το Αγρίνιο, σπούδασε Θεολογία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και με υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών Βενετίας. Δίδαξε αρχικά στη Mέση Εκπαίδευση και τα τελευταία είκοσι χρόνια στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων.

Χρειάζεται πολύ μελάνι για να καταγραφεί ένα μέρος της προσφοράς του Αθανάσιου Παλιούρα. Ακούραστος δάσκαλος, με πλούσιο και σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, δημοσίευσε βιβλία και πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία, ενώ οργάνωσε πολύ σημαντικές ανασκαφές στην Αιτωλία και στην Κρήτη. Ήταν μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ασχολήθηκε με τα κοινά και διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. διάφορων Συλλόγων.

Άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του με το πλούσιο συγγραφικό, ανασκαφικό και κοινωνικό έργο και τη χαρισματική προσωπικότητά του.

Οι αγώνες του για την ανάδειξη των βυζαντινών μνημείων του τόπου υπήρξαν σπουδαίοι. Διενήργησε ανασκαφές και έρευνες στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Λόφου της Αγίας Τριάδας στην Κάτω Βασιλική, στην Εγκλείστρα του σπηλαίου Αγίου Νικολάου Βαράσοβας, στην Αγία Τριάδα του Μαύρικα Αγρινίου, μεταξύ άλλων. Ερεύνησε και κατέγραψε το σπήλαιο -ασκητήριο του Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη στο όρος Καλάνα και τις ευρισκόμενες σε αυτό τοιχογραφίες του 13ου αι.

Σημαντικοί υπήρξαν και οι αγώνες του για τα πανεπιστημιακά τμήματα του Αγρινίου. Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της ιδέας ίδρυσης αυτόνομου πανεπιστημίου στο Αγρίνιο, το οποίο και έγινε πράξη με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, που σήμερα έχει ενσωματωθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών.