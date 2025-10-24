Αθανάσιος Κασίτσας: Στα Καλύβια Αγρινίου η κηδεία του αδερφού του αδικοχαμένου Κώστα Κασίτσα

Στα Καλύβια θα τελεστεί το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, η κηδεία του Αθανάσιου Κασίτσα, που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, στο Αγρίνιο, από συγγενικό πρόσωπο.

Σε λιγότερο από έναν χρόνο η ίδια οικογένεια βιώνει μια νέα τραγωδία, ήταν Νοέμβριος του 2024 όταν ο αδερφός του, Κώστας Κασίτσας, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου και εξέπνευσε οκτώ ημέρες αργότερα στην Εντατική της Άρτας.

Και τώρα, σε λιγότερο από έναν χρόνο και ο αδερφός του αφήνει σε ηλικία 52 ετών την τελευταία του πνοή.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλυβίων Αγρινίου.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα, από τις 09:30 π.μ. και θα τη συνοδεύσουν η σύζυγος, τα αδέλφια, τα ανίψια, λοιποί συγγενείς, φίλοι και γνωστοί.