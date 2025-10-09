Αθανασία Ρέππα: «Δεν υφίσταται σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» κατέθεσε η διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του Οργανισμού

«Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπέπεσαν στην αντίληψη μου κυκλώματα παρανομίας στον Οργανισμό», κατέθεσε η Αθανασία Ρέππα, διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του Οργανισμού.

Αυτό κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Αθανασία Ρέππα, διευθύντρια τεχνικών ελέγχων Οργανισμού, υπεύθυνη για την κατανομή εθνικού αποθέματος.

Είχαν προηγηθεί οι ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, και του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη.

«Από την μακρά σας εμπειρία στον Οργανισμό διαπιστώσατε να λειτουργούν κυκλώματα ανομίας», ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

«Δεν υπάρχουν, δεν έχει πέσει στην αντίληψη μου κάτι τέτοιο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας Οργανισμός όπως πολλοί άλλοι. Όπως και σε άλλους Οργανισμούς παντού υπάρχουν λίγες παραβατικές συμπεριφορές με δόλο, μένει να αποδειχθούν», απάντησε χαρακτηριστικά η κ. Ρέππα.

Λίγο αργότερα, σε άλλη σχετική ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, τόνισε: «Οι απατεώνες βρίσκουν πάντα το κενό στο σύστημα και είναι πάντα μπροστά. Όμως οι παραβατικές συμπεριφορές είναι λίγες».

Η μάρτυρας, πριν αρχίσει την κατάθεση της στην Επιτροπή, δήλωσε: «Για υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμπομαι στη δικαιοσύνη και θέλω να δηλώσω ότι δεν έχω διαπράξει αυτά τα εγκλήματα και θα υπερασπιστώ την αθωότητα μου στο δικαστήριο».

Διευκρίνισε δε, ότι οι κατηγορίες για τις οποίες διώκεται είναι υπεξαγωγή εγγράφου, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία.

Κατηγορηματικά απέρριψε, η επί σειρά ετών διευθύντρια τεχνικών ελέγχων και κατανομής εθνικού αποθέματος, και τις κατηγορίες εναντίον της, που τις καταλόγισε -κατά την εξέταση του από τα μέλη της Επιτροπής- ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, ότι έβαζε προσκόμματα στους ελέγχους για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και, παρά την εντολή του, δεν τους προχώρησε.

«Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε αντίδραση στους ελέγχους . Εγώ δεν είχα καμία επαφή με τους ελεγκτές, δεν είχα καμία πρόσβαση στο φάκελο, καμία εμπλοκή.

Αντίθετα εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι. Δεν προσπάθησα να αλλάξω καμία εντολή του κ. Βάρρα. Δεν είχα εμπλοκή, ούτε καν πρόσβαση στους φακέλους των ελέγχων», ανέφερε η κ. Ρέππα, απορρίπτοντας ότι παρακώλυσε τους ελέγχους των δεσμευμένων ΑΦΜ.

Σε άλλο σημείο της πολύωρης κατάθεσης της, σχετικά με τις καθυστερήσεις ελέγχων επίμαχων ΑΦΜ, η κ. Ρέππα τόνισε: «Δεν υπήρχε καν εντολή ελέγχου στην ελέγκτρια, δεν υπήρχε το πλαίσιο του ελέγχου, δεν υπήρχαν οι ειδοποιήσεις των παραγωγών που ελέγχονται, δεν υπήρχαν οι ειδοποιήσεις για προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται, δεν είχε τηρηθεί η διαδικασία.

Και για να βγάλουμε να κάνουμε μία αναφορά στον εισαγγελέα θα πρέπει να έχει τηρηθεί αυστηρά η διαδικασία γιατί στο παρελθόν είχαμε πολλές υποθέσεις που ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε χάσει την υπόθεση στο δικαστήριο, γιατί δεν είχε τηρηθεί η διαδικασία. Το άγχος μας αυτό λοιπόν και η πορεία μας μέσα στην υπηρεσία μας επέβαλε να τηρούμε αυστηρά τις διαδικασίες».

Αιχμές για Βάρρα για την πίεση του στον τρόπο κατανομής του εθνικού αποθέματος

Ακόμα, η κ. Ρέππα άφησε αιχμές εναντίον του κ. Βάρρα, για την πίεση του στον τρόπο κατανομής του εθνικού αποθέματος, ενώ έκανε λόγο για διορθωτική παρέμβαση του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη.

«Δεν είχα καμία εικόνα για τις αιτήσεις για το εθνικό απόθεμα. Ο κ. Βάρρας μας ζητούσε να εφαρμόσουμε την κατανομή του 2019, για το 2020. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει; Ότι οι εκτάσεις που έπρεπε να πάρουν οι παραγωγοί ήταν πολύ μεγαλύτερες, πολύ περισσότερες.

Τελικά ο κ. Βορίδης που υπέγραψε την καταβολή του 2020, προέβη σε διορθωτικές κινήσεις ως προς τον συντελεστή που παίρνουν οι κτηνοτρόφοι, ορίζοντας ένα πλαφόν με 20 εκτάρια και παύοντας την μείωση που προβλεπόταν στην «873 απόφαση», ως προς το συντελεστή με τον οποίο παίρνανε ενισχύσεις οι κτηνοτρόφοι», είπε και πρόσθεσε:

«Από τον Ιούνιο του 2020 θέταμε το πρόβλημα, γίνονταν συσκέψεις, χωρίς να έχουμε σαφείς οδηγίες από τον πρόεδρο. Κάναμε προτάσεις, εγώ έστειλα ενημερωτικό σημείωμα, θέταμε τα προβλήματα στον πρόεδρο για να φτάσουν στον υπουργό, να παρθούν αποφάσεις η απάντηση του ήταν “δεν προλάβαμε, είχαμε άλλα σοβαρότερα προβλήματα να συζητήσουμε”.

Ο κ. Βάρρας επέμεινε να χρησιμοποιηθεί η ίδια καταβολή του 2019. Να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα του 2019 και να χορηγήσουμε προκαταβολή με τα κριτήρια του 2019. Εμείς διαφωνούσαμε να προχωρήσουμε».

Όπως είπε, «ο κ. Βάρρας, το τελευταίο 15θημερο πριν αποχωρήσει, τον είδαμε να έχει έντονη κινητικότητα».

«Έφερε αιφνίδια τροποποιητική εγκύκλιο για την διενέργεια επιπλέον δειγματοληπτικών ελέγχων, εγκάλεσε εμένα -για όλες τις αδυναμίες που υπήρχαν στον Οργανισμό- να δώσω εξηγήσεις. Τον Σεπτέμβριο, που έβγαλε την απόφαση για τους ελέγχους, πήγα στο γραφείο του να συζητήσουμε τα προβλήματα και να ζητήσουμε ενίσχυση της ομάδας και δέχθηκα επίπληξη».

Διαψεύδει πως εμπόδισε τον έλεγχο τεσσάρων καταγγελιών

Επίσης, η κ. Ρέππα διέψευσε ότι εμπόδισε τον έλεγχο τεσσάρων καταγγελιών που στάλθηκαν στον κ. Βάρρα, -και, όπως υποστήριξε ο ίδιος, έδωσε έγγραφη εντολή να ελεγχθούν- για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 25 εκ ευρώ, ώστε να μην εντοπιστεί η απάτη.

Ο κ. Κόκκαλης σημείωσε ότι «οι καταγγελίες αυτές καταγράφονται στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

«Για την καταγγελία το έμαθα αργότερα. Δεν έπαιρνα εγώ αποφάσεις. Μέχρι το 2020 από τον ενωσιακό κανονισμό δεν προβλεπόταν έλεγχος καταγγελιών και έλεγχο ιδιοκτησίας. Η ΕΕ ζήτησε έλεγχο πιο συστηματικό το 2021», ανέφερε η κ. Ρέππα.

Τέλος, ερωτώμενη από τον βουλευτή της ΝΔ, Διονύση Ακτύπη, για το ρόλο των «Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων», -με αφορμή την δήλωση 330 στρεμμάτων ως καλλιεργειών στη λίμνη Κάρλα- η κ. Ρέππα απάντησε:

«Το ΚΥΔ πρέπει να το βλέπει. Για την Κάρλα είχαμε κάνει έλεγχο το 2021 και όλοι οι παραγωγοί μηδενίστηκαν».

«Το ΚΥΔ γνώριζε δηλαδή;», επέμεινε ο βουλευτής.:

«Το εκάστοτε ΚΥΔ έχει θέαση στο υπόβαθρο ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπει λοιπόν που δηλώνονται τα αγροτεμάχια. Αυτό καταθέτω» απάντησε η κ. Ρέππα.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi