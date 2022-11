Ασύλληπτο: Γυναίκα στην Κίνα γέννησε όρθια γιατί… δεν είχε Covid-19 τεστ να μπει στο μαιευτήριο (video)

Ασύλληπτα σκηνικά στην Κίνα! Γυναίκα γέννησε όρθια γιατί… δεν πρόλαβε να κάνει τεστ για να μπει στο μαιευτήριο και τη βοήθησε κόσμος να γεννήσει.

Ισχυρό παραμένει το κύμα διαδηλώσεων στην Κίνα, με την αστυνομία να εντείνει τα τιμωρητικά μέτρα και τους πολίτες να δυναμώνουν τη φωνή της δυσαρέσκειας. Σε αυτό το πυρακτωμένο σκηνικό, τον γύρο των κοινωνικών δικτύων κάνει βίντεο που δείχνει μια γυναίκα να… γεννάει όρθια στη μέση του δρόμου, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι αυτό συνέβη γιατί δεν είχε προλάβει να κάνει τεστ για τον κορωνοϊό.

Η γυναίκα από την Κίνα, σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στο Twitter, αναγκάστηκε να γεννήσει κυριολεκτικά όρθια, έξω από μαιευτήριο στην πόλη Gulan, καθώς δεν πρόλαβε να υποβληθεί στο απαραίτητο τεστ για να μπει στο μαιευτήριο.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να φέρνει το μωράκι της στον κόσμο όρθια στο πεζοδρόμιο. Γύρω της έχει συγκεντρωθεί κόσμος που την βοηθά να γεννήσει.

😔😔😔Graphic Warning:

Chinese Woman Forced into Labor standing in front of Gulan People’s Hospital in Gulan County, Luzhou City, Sichuan Province, because she didn’t have a Covid Test report to gain entry.

So very sad & inhumane how they’re treated.. pic.twitter.com/nXEf30B5ea — rip_cord (@the_4_gotten) November 29, 2022

Η κατάσταση στην Κίνα

Με την κόπωση να έχει χτυπήσει «κόκκινο» από τα τρία χρόνια εγκλεισμού λόγω πανδημίας, ο κόσμος εξακολουθεί επί μια σχεδόν συνεχόμενη εβδομάδα να ξεχύνεται στους δρόμους. Οι Αρχές, ωστόσο, συνεχίζουν να εφαρμόζουν αυστηρές μεθόδους καταστολής, προχωρώντας παράλληλα και σε απανωτές συλλήψεις.

Την ίδια στιγμή, το μέλλον του Σι Τζιπίνγκ κρέμεται από μια λεπτή κλωστή, με τον κόσμο να φωνάζει δυνατά να παραιτηθεί ο ηγέτης της Κίνας και να κρατά λευκά πανό ως ένδειξη οργής απέναντι στη λογοκρισία.

Παρά τις περιπολίες, τις δεκάδες προσαγωγές, τις τηλεφωνικές προειδοποιήσεις από μέρους των αστυνομικών και τα οδοφράγματα ακόμη και σε κεντρικά σημεία των πόλεων, οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν μετά και την «έκρηξη» διαμαρτυρίας του Σαββατοκύριακου, που έφερε το Πεκίνο απέναντι στην πρώτη μαζική αντίδραση αυτής της έκτασης, μετά το 1989.

Το βράδυ της Τρίτης έγιναν νέες διαδηλώσεις, που σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια, στην Γκουάνγκτζου, πόλη 19 εκατ. κατοίκων. Πολίτες συγκρούστηκαν με αστυνομικούς που φόραγαν ολόσωμες λευκές προστατευτικές στολές και κράταγαν ασπίδες πάνω από τα κεφάλια τους για να μη τους χτυπήσουν αντικείμενα που εκτοξεύονταν εναντίον τους, όπως δείχνουν πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Σε άλλο βίντεο, εικονίζονται συλληφθέντες με χειροπέδες.

We verified videos from Monday and Tuesday showing protesters in Haizhu district of Guangzhou city clashing with police. We examined the locations of videos and corroborated with witness accounts. W/ @amy_changchien https://t.co/y2nicnvz4W pic.twitter.com/iJ07XP6eIE — Muyi Xiao (@muyixiao) November 30, 2022

Μολονότι ο επικεφαλής εσωτερικής ασφάλειας της Κίνας δεσμεύτηκε χθες να «διατηρήσει αποτελεσματικά τη συνολική κοινωνική σταθερότητα», εντούτοις ο Τσεν Ούενγκιν προέτρεψε τους υπεύθυνους επιβολής του νόμου «να χτυπήσουν αποφασιστικά τη διείσδυση και τις δραστηριότητες δολιοφθοράς από εχθρικές δυνάμεις, καθώς και παράνομες και εγκληματικές πράξεις που διαταράσσουν την κοινωνική τάξη», όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς, ωστόσο, να αναφέρεται ρητά στις κινητοποιήσεις.

Για τους περισσότερους αναλυτές, ωστόσο, το «μήνυμα» του Ούενγκιν συνιστά προάγγελο της σκληρής καταστολής που δρομολογείται, αν οι κινητοποιήσεις εξακολουθήσουν τις επόμενες μέρες, αναμοχλεύοντας μνήμες το κίνημα υπέρ της δημοκρατίας, στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν. Και αυτό γιατί, ο περιορισμός των ατομικών ελευθεριών εξαιτίας της πολιτικής του «μηδενικού Covid» του Πεκίνου αποκτά πλέον χαρακτηριστικά ευθείας αμφισβήτησης της συνολικής πολιτικής του ηγέτη της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ με ορισμένους από τους διαδηλωτές να ζητούν δημόσια την παραίτησή του, διαμαρτυρόμενοι για το έλλειμμα δημοκρατίας και τον κλοιό λογοκρισίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον επικεφαλής της εσωτερικής ασφάλειας, οι αστυνομικοί φέρεται ακόμη να υποστηρίζουν προς τους διαδηλωτές πως οι μαζικές διαμαρτυρίες είναι υποκινούμενες από «ξένα κέντρα», σε μια προσπάθεια να ενσπείρουν την καχυποψία και την αμφισβήτηση κι ενώ ειδικά μέτρα λαμβάνονται τις τελευταίες ώρες σε πανεπιστημιακές μονάδες, καθώς οι φοιτητές πρωτοστατούν στις αντιδράσεις.

Άρον άρον στο σπίτι

Συγκεκριμένα, ορισμένα πανεπιστήμια του Πεκίνου έχουν δρομολογήσει νωρίτερα την επιστροφή των φοιτητών στα σπίτια τους για τις χειμερινές διακοπές προσφέροντας μαθήματα online, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενα επισήμως την προστασία από τον ιό, αν και αποβλέπουν στο να αποθαρρύνουν το φοιτητικό κοινό από τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο.

In China, the deaths of 10 people in an apartment fire in the city of Urumqi spurred protests against Covid restrictions, which protesters say were responsible for the tragedy. But the protests have evolved into broader demands. Here’s what videos show: https://t.co/VPRBZUWp8f pic.twitter.com/Fp6ehvdIW2 — The New York Times (@nytimes) November 30, 2022

Εκτός από το «μαστίγιο» στους διαδηλωτές και ενώ η Κίνα συνεχίζει ακάθεκτη τους αυστηρούς συνοριακούς ελέγχους, την επιθετική απομόνωση των στενών επαφών, το ξαφνικό κλείσιμο αεροδρομίων και δημόσιων χώρων, αλλά και τα προσωρινά lockdown, στο «χορό» του περιορισμού των αντιδράσεων μπήκαν χθες και υγειονομικοί αξιωματούχοι της Κίνας, ως το «καρότο» απέναντι στην κοινή γνώμη της χώρας.

Ειδικότερα, τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, οι υγειονομικοί αξιωματούχοι άνοιξαν για πρώτη φορά παράθυρο χαλάρωσης των ατομικών περιορισμών χθες, καθώς εμφανίστηκαν θετικοί σε «διορθωτικές κινήσεις» απέναντι στα σκληρά μέτρα, την αποτυχία των οποίων απέδωσαν αποκλειστικά στη λάθος εφαρμογή τους από τους κατά τόπους αξιωματούχους.

Τα lockdown για την καταστολή της εξάπλωσης του ιού θα πρέπει να αρθούν «το συντομότερο δυνατό» μετά τα κρούσματα, δήλωσαν χαρακτηριστικά χθες οι Κινέζοι αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Εθνικής Επιτροπής Υγείας στο Πεκίνο, αν και υπερασπίστηκαν την πολιτική του Σι Τζιπίνγκ για δραστικό περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Παράθυρο χαλάρωσης

Ταυτόχρονα με την επιτάχυνση της άρσης των περιορισμών, οι Κινέζοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ένα σχέδιο για την αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού στους ηλικιωμένους, παρότι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μι Φενγκ τόνισε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να «ανταποκριθούν και να επιλύσουν τα εύλογα αιτήματα των μαζών» εγκαίρως.

Αντίθετα, υπέρ των μέτρων προστασίας του κορωνοϊού τάχθηκε χθες και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, με τον εκπρόσωπό του, Ζάο Λιτζιάν να επισημαίνει, σε μια έκτακτη ενημέρωση, πως «η Κίνα είναι μια χώρα υπό το κράτος δικαίου, οι Κινέζοι πολίτες απολαμβάνουν διάφορα νόμιμα δικαιώματα και ελευθερίες που προστατεύονται πλήρως από το νόμο». «Ταυτόχρονα, οποιαδήποτε δικαιώματα και ελευθερίες θα πρέπει να ασκούνται στο πλαίσιο του νόμου», όπως δήλωσε.

Το ενδεχόμενο μερικής χαλάρωσης των μέτρων μπροστά στην ισχυρή κοινωνική πίεση χαιρέτισαν χθες και οι αγορές, ενώ στα αιτήματα της νεολαίας, που πρωτοστατεί στις αντιδράσεις, εντάσσεται και ο περιορισμός της λογοκρισίας. Ήδη, οι εικόνες νέων της Κίνας να κρατούν λευκά χαρτιά ως αντίδραση στην εκτεταμένη λογοκρισία κυρίως στο διαδίκτυο, όπου εκατοντάδες αναρτήσεις, βίντεο και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαφανίστηκαν μονομιάς, διευρύνει τα πεδία αμφισβήτησης της κινεζικής ηγεσίας.

Σημειωτέον ότι τα Ηνωμένα Έθνη προέτρεψαν στις αρχές της εβδομάδας τις κινεζικές αρχές να εγγυηθούν το «δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά», θέση που συμμερίστηκε και ο Τζον Κίρμπι, ο συντονιστής επικοινωνίας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Επικριτικός, τέλος, απέναντι στο Πεκίνο εμφανίστηκε και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σουνάκ λέγοντας ότι «αντί να ακούει τις διαμαρτυρίες του λαού της, η κινεζική κυβέρνηση επέλεξε να καταστείλει περαιτέρω, μεταξύ άλλων με την επίθεση σε δημοσιογράφο του BBC».

Πηγή: protothema.gr