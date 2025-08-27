Αστυνομικός μάνα 3 παιδιών απεγκλώβισε 5χρονο αγοράκι από μπαλκόνι στα Καμίνια

Ένα αγοράκι 5 ετών ήταν επί 40 λεπτά μόνο του σε ένα μπαλκόνι στα Καμίνια του Πειραιά και μάλιστα σε ένα διαμέρισμα που ήταν κλειδωμένο, μάνα αστυνομικός το απεγκλώβισε

Το παιδί εντόπισαν γείτονες οι οποίοι έντρομοι το είδαν να έχει ανέβει στα κάγκελα του μπαλκονιού και για τον λόγο αυτό κάλεσαν την αστυνομία.

Όλα έγιναν το βράδυ της Τρίτης (26/08/25). Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και είδαν το παιδί στο μπαλκόνι. Όταν προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι το διαμέρισμα ήταν κλειδωμένο και το παιδί ήταν μόνο του στο σπίτι.

Χωρίς να διστάσουν οι αστυνομικοί σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι για να σώσουν το παιδί. Η αστυνομικός μάλιστα που κατάφερα να φτάσει κοντά του είναι μητέρα 3 παιδιών.

👮‍♂️ Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

🙏 Θάρρος και ανθρωπιά σε δράση! pic.twitter.com/e7BCvqoCzW

— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 27, 2025

Περίπου σαράντα λεπτά αργότερα έφτασε στο σπίτι η 17χρονη αδελφή του αγοριού, η οποία ανέφερε ότι είχε αφήσει το παιδί μαζί με την ενήλικη αδελφή τους, η οποία όμως έλειπε και δεν εντοπίστηκε. Η μητέρα των παιδιών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται στην Καλαμάτα.

newsit.gr