«Αστρονομία και αστροφυσική»: Ομιλία στο Ξενοκράτειο Μουσείο Μεσολογγίου από τον Δρ Σταύρο Δημητρακούδη

Η ανακοίνωση:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος και η Αρχαιολογική- Ιστορική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδος συνδιοργανώνουν το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025, ώρα 7:00 μ.μ., στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, ομιλία του Δρ Αστροφυσικού, Σταύρου Δημητρακούδη, με θέμα «Αστρονομία και αστροφυσική: διευρύνοντας τους ορίζοντές μας, από την αρχαιότητα στο μέλλον».

Η πρόσκληση είναι ανοικτή για το ευρύ κοινό, με ελεύθερη είσοδο.

