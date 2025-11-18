Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, 2025
«Αστρονομία και αστροφυσική»: Ομιλία στο Ξενοκράτειο Μουσείο Μεσολογγίου από τον Δρ Σταύρο Δημητρακούδη

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η ανακοίνωση:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος και η Αρχαιολογική- Ιστορική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδος συνδιοργανώνουν το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025, ώρα 7:00 μ.μ., στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, ομιλία του Δρ Αστροφυσικού, Σταύρου Δημητρακούδη, με θέμα «Αστρονομία και αστροφυσική: διευρύνοντας τους ορίζοντές μας, από την αρχαιότητα στο μέλλον».

Η πρόσκληση είναι ανοικτή για το ευρύ κοινό, με ελεύθερη είσοδο.

