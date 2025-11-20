Astir Marina: Το νέο στολίδι της Αθηναϊκής Ριβιέρας, των 53 εκατ. ευρώ – Ποιοι Έλληνες «δένουν» εκεί τα superyachts

Μια επένδυση 53 εκατομμυρίων ευρώ μεταμόρφωσε τη μαρίνα του Αστέρα σε προορισμό διεθνούς κύρους. Η μάχη για μια θέση 30ετίας, οι τιμές–ρεκόρ και οι ισχυροί που έχουν ήδη εξασφαλίσει μόνιμο αγκυροβόλιο.

Για δεκαετίες, η Βουλιαγμένη αποτέλεσε το πιο κομψό παραθαλάσσιο προάστιο της Αθήνας. Έναν τόπο όπου η φυσική ομορφιά συναντούσε την αθηναϊκή υψηλή κοινωνία, με το θρυλικό «Astir Palace» να δεσπόζει ως σύμβολο μιας εποχής παλιού, ακριβού κοσμοπολιτισμού. Σήμερα, η περιοχή έχει επιστρέψει δυναμικά στη διεθνή σκηνή πολυτέλειας, αυτήν τη φορά μέσα από ένα νέο έργο–ορόσημο. Την πλήρως ανανεωμένη Astir Marina, η οποία ύστερα από μια εκτεταμένη ανακατασκευή άλλαξε επίπεδο και πλέον διεκδικεί θέση δίπλα στις μαρίνες του Μονακό και του Πόρτο Τσέρβο.

Η μεγάλη ανάπλαση, που ολοκληρώθηκε το 2024 υπό τον τεχνικό συντονισμό της Hill International, αναμόρφωσε εκ βάθρων τον χώρο που για χρόνια υπήρξε σημείο αναφοράς για τα σκάφη της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Νέα κρηπιδώματα, βαθύτερη θαλάσσια λεκάνη, προηγμένα υποδομικά συστήματα και αναβαθμισμένες χερσαίες εγκαταστάσεις συνέθεσαν ένα σύνολο υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας.

Η μαρίνα διαθέτει 103 θέσεις ελλιμενισμού, με ειδική δυνατότητα φιλοξενίας superyachts έως και άνω των 100 μέτρων, ενώ η εμπορική κατηγοριοποίηση κάνει λόγο για 59 πολυτελείς premium θέσεις, εξοπλισμένες με υπηρεσίες νέας γενιάς. Ο σχεδιασμός της AETER Architects μεταμόρφωσε το τοπίο σε μια σειρά από πλατείες και διαδρομές που ανοίγονται προς τη θάλασσα, με κτίρια εμπνευσμένα από τις καμπύλες των γιοτ, πράσινο μάρμαρο Τήνου και υπόγειους χώρους στάθμευσης που εξασφαλίζουν ήπια ένταξη στο φυσικό περιβάλλον.

Η συνολική επένδυση άγγιξε τα 53 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο νέος ιδιοκτήτης, η Apollo Investments, προτάσσει τη δημιουργία ενός «πολυτελούς παραθαλάσσιου προορισμού 5 αστέρων», όπου η εμπειρία διασκέδασης, γαστρονομίας και shopping συνδυάζεται με το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Το «Μονακό» στη Βουλιαγμένη και η μάχη εκατομμυρίων για μια θέση

Σε μια στρατηγική που ξεκάθαρα δείχνει τους διεθνείς στόχους της, η Astir Marina έχει συνάψει συνεργασίες με τη Société Monégasque Internationale Portuaire, τον διαχειριστή των μαρινών του Μονακό, και έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Yacht Club de Monaco. Έτσι, η Βουλιαγμένη πλέον εντάσσεται σε ένα κλειστό κλαμπ προορισμών για τη διεθνή ελίτ του yachting.

Στη χερσαία ζώνη έχουν ήδη εγκατασταθεί μεγάλα ονόματα της υψηλής ραπτικής: Dior, Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Loro Piana, Zeus-ΔΙΟΝΕ αλλά και το ιστορικό Caffè Cova του Μιλάνου. Η παραθαλάσσια πλατεία τους λειτουργεί ως κομβικό σημείο συνάντησης, δίνοντας στη μαρίνα τη λάμψη των ευρωπαϊκών μητροπόλεων της πολυτέλειας.

Το ενδιαφέρον για μια θέση στην Astir Marina έχει εκτοξευθεί. Κι αυτό γιατί οι θέσεις δεν ενοικιάζονται, αλλά παραχωρούνται για 30 χρόνια, με το τίμημα να προκαλεί ίλιγγο. Σύμφωνα με πληροφορίες για ένα σκάφος 30 μέτρων η τιμή παραχώρησης θέσης είναι από 2 εκατομμύρια. Για ένα σκάφος 46- 50 μέτρων η τιμή αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια, ενώ για εκείνα των 50 μέτρων η τιμή μιας θέσης για 30 χρόνια είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά η τιμή ανεβαίνει όσο αυξάνεται το μήκος της θαλαμηγού. Το ποσό καταβάλλεται προκαταβολικά, ενώ το σημαντικότερο πλεονέκτημα για όσους τολμήσουν την επένδυση είναι ότι η άδεια μπορεί να μεταπωληθεί, χωρίς ποσοστό στη διαχειρίστρια εταιρεία—κάτι που δημιουργεί σοβαρές προοπτικές υπεραξιών στο μέλλον.

Παρότι οι επίσημες λίστες δεν δημοσιοποιούνται για λόγους ασφάλειας, πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι ήδη έχουν εξασφαλίσει 30ετή θέση επιχειρηματίες με ισχυρή παρουσία στην ελληνική και διεθνή σκηνή. Μεταξύ αυτών, ο εφοπλιστής Διαμαντής Διαμαντίδης με τη θαλαμηγό Diamare. Η οικογένεια Λάτση με το Paris, ο εφοπλιστής Νίκος Πατέρας με τη θαλαμηγό Adama, ο εφοπλιστής Γιώργος Οικονόμου με το Nomad, η οικογένεια του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη έχει μια από τις θαλαμηγούς του εκεί το Executive το οποίο είχε ο αείμνηστος πατέρας του Μιλτιάδης Μαρινάκης, ενώ στην μαρίνα της Βουλιαγμένης θέση έχουν αγοράσει ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας με το Belita και φυσικά ο ιδιοκτήτης της μαρίνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου με τη θηριώδη θαλαμηγό των 106 μέτρων Dream. Η Astir Marina έχει βαθιές ρίζες στην αθηναϊκή ιστορία. Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60 ως κομμάτι του ευρύτερου τουριστικού συγκροτήματος του Αστέρα, με στόχο την προσέλκυση των διεθνών ταξιδιωτών της εποχής. Με τα χρόνια προστέθηκαν νέες εγκαταστάσεις, φτάνοντας το 2019 να φιλοξενεί γύρω στα 103 σκάφη.

Η σημερινή της μορφή όμως δεν θυμίζει σε τίποτα την παλιά μαρίνα. Μετά την αναμόρφωσή της συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων μαρίνων της Ευρώπης για τη φιλοξενία mega yachts στη ΝΑ Μεσόγειο. Με το Four Seasons να δεσπόζει δίπλα της, το φυσικό τοπίο του Λαιμού να παραμένει ανέγγιχτο και τις επενδύσεις στην Αθηναϊκή Ριβιέρα να αυξάνονται, η Astir Marina λειτουργεί ως καταλύτης για την αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής.

iefimerida.gr