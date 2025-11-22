Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός: Οι ενδεκάδες για το μεγάλο ματς στην Τρίπολη

Καθορίστηκαν οι ενδεκάδες για το μεγάλο ματς στην Τρίπολη, όπου ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Aktor στην 11η αγωνιστική της SL1.

Γιάννης Αναστασίου και Κρις Κόλμαν κατέληξαν στους έντεκα με τους οποίους ξεκίνησαν την αναμέτρηση:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης, Γκαρθία, Μανρίκε – Μπουχαλάκης, Εστέμπαν – Ματσάν, Μίχαλακ, Ενκολολό – Αγκίρε

Στον πάγκο οι: Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Νικολάου, Αγαπάκης, Κοντούρης, Μιγκέλ Λουίς, Μπελεβώνης, Σμυρλής, Άλεξιτς

Αστέρας Aktor (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος – Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά – Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Μπαρτόλο – Κετού, Καλτσάς, Μακέντα

Στον πάγκο: Τσιντώτας, Αγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Αλάγκμπε, Γκιοακίνι, Έντερ, Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου, Μούμο, Μεντιέτα.