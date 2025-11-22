Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός 1-1: Το πάλεψε και ισοφάρησε στο 88′ με Αγκίρε

Ο Παναιτωλικός κατάφερε να ισοφαρίσει στο 88′ με γκολ του Αγκίρε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 κόντρα στον Αστέρα Aktor στην 11η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν προερχόταν από τη «λευκή» ισοπαλία με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (0-0), με αυτή του Γιάννη Αναστασίου να επικρατεί άνετα στο Αγρίνιο απέναντι στην ΑΕΛ (3-0).

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Αστέρας Aktor παρατάχθηκε με σύστημα 4-4-1-1. Τερματοφύλακας ήταν ο Παπαδόπουλος. Η τετράδα της άμυνας αποτελούταν από τους Σιλά, Τριανταφυλλόπουλο, Ιβάνοφ και Φερνάντες από τα δεξιά προς τα αριστερά. Στη μεσαία γραμμή τα δύο αμυντικά χαφ ήταν ο Γκονζάλες με παρτενέρ τον Γιαμπλόνσκι. Στις πτέρυγες δεξιά και αριστερά αντίστοιχα ήταν οι Καλτσάς και Κετού, με τον Μπαρτόλο να βρίσκεται λίγο πίσω από τον σέντερ φορ, Μακέντα.

O Παναιτωλικός κατέβηκε με σύστημα 4-1-4-1. Γκολκίπερ ήταν ο βασικός και αναντικατάστατος Τσάβες. Η αμυντική τετράδα ήταν με τους Μαυρία, Σιέλη, Γκαρσία και Μανρίκε από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ο Μπουχαλάκης ήταν το μοναδικό εξάρι, με τους Εστεμπάν και Ματσάν να είναι λίγο πιο μπροστά του. Στις πτέρυγες της μεσοεπιθετικής γραμμής ήταν οι Μίχαλακ και Ενκολόλο δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, με τον Άλεξιτς στην κορυφή.

Στη βροχερή Τρίπολη ο Παναιτωλικός ήταν αυτός που μπήκε φουριόζος και πολύ δυνατά την αναμέτρηση με δύο πολύ καλές ευκαιρίες και ένα χαμένο πέναλτι για να ανοίξει το σκορ, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στο ματς.

Αρχικά η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ματσάν βρήκε σε ετοιμότητα τον Παπαδόπουλο, εν συνεχεία η σέντρα του Μίχαλακ πέρασε άουτ, για να έρθει στο 9′ η καλύτερη επέμβαση του αγώνα αυτή από τον τερματοφύλακα του Αστέρα,

Μετά από έλεγχο της φάσης από το VAR, ο Ενκολόλο ανέλαβε την εσχάτη των ποινών που κέρδισε ο ίδιος μετά από μαρκάρισμα του Σιλά, αλλά ο γκολκίπερ των Αρκάδων έκανε εντυπωσιακή διπλή επέμβαση, σταματώντας τον δεξί εξτρέμ των φιλοξενούμενων.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Aktor έγινε στο 24′ με τον Μπαρτόλο να αποφεύγει τον Γκαρσία και να πλασάρει τον Τσάβες, αλλά ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού απέκρουσε σε κόρνερ. Στη συνέχεια της φάσης ο Γιαμπλόνσκι, μετά και την εκτέλεση του Καλτσά, βρέθηκε τελείως αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι, αλλά το τελείωμα του ήταν άστοχο με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Γκολ ο Κετού και 1-0 ο Αστέρας

Η υπεροχή των γηπεδούχων μετουσιώθηκε στο 32′ με τον Κετού να βρίσκει το πρώτο του γκολ στη Super League. Μετά από λάθος πάσα του Μπουχαλάκη στη μεσαία γραμμή, η μπάλα έφτασε στον Γιαμπλόνσκι ο οποίος βρήκε τον αριστερό εξτρέμ των Αρκάδων και εκείνος με ένα αριστοτεχνικό τελείωμα νίκησε τον Τσάβες για το 1-0, στέλνοντας την στη δεξιά κάτω γωνία του.

Ο «Τίτορμος» προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, αλλά ο Ενκολόλο είδε για μία ακόμα φορά τον Παπαδόπουλο να τον σταματάει μετά από πάσα του Αγκίρε στο 34′, με το 1-0 να είναι το σκορ του πρώτου χορταστικού ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να έχουν την κατοχή της μπάλας και να έχουν κλείσει τον Αστέρα Aktor στα καρέ του, με την πρώτη υποψία ευκαιρίας να καταγράφεται στο 56′, όταν ο Ενκολόλο έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, αλλά η κεφαλιά του Αγκίρε πέρασε άουτ.

Η απάντηση του Αστέρα ήρθε στο 64′, με τον Μακέντα να αποφεύγει τον Μαυρία και να βρίσκεται τετ-α-τετ με τον Τσάβες, αλλά το τελείωμα του δεν ήταν καθόλου καλό, με την μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του τερματοφύλακα του Παναιτωλικού και άουτ.

Απάντηση με Αγκίρε

Στο 86′ ο Παναιτωλικός έφερε το παιχνίδι στα ίσια, με τον Αγκίρε να παίρνει την κεφαλιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή μετά και τη σέντρα του Μανρίκε και να κάνει το 1-1, με τη φάση να ελέγχεται από το VAR και τελικώς το τέρμα να μετράει κανονικά στο 88′.

Στα τελευταία λεπτά και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να αλλάξουν την ισορροπία του παιχνιδιού, αλλά δεν τα κατάφεραν, με το 1-1 να μένει μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Την επόμενη αγωνιστική (12η) οι Αρκάδες φιλοξενούνται από τον Ατρόμητο στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 17:00, ενώ οι Αγρινιώτες υποδέχονται τον Ολυμπιακό την ίδια ημέρα και ώρα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Αστέρας Aktor (Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (60′ Γκονζάλες), Τζανδάρης (60′ Αλάγκμπε), Καλτσάς (76′ Μεντιέτα), Μπαρτόλο (76′ Εμμανουηλίδης), Κετού, Μακέντα (81′ Τζοακίνι).

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης (81′ Κοντούρης), Γκαρσία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Μίχαλακ (Σμυρλής 66′), Ενκολόλο (81’Άλεξιτς), Αγκίρε.

Πηγή: sdna.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi