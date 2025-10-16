Αστέρας Αγρινίου: Περήφανα με το αστέρι στο στήθος οι νέες φανέλες της ομάδας

Εντυπωσιακές οι νέες φανέλες που παρουσίασε ο Αστέρας Αγρινίου για τη σεζόν 2025-2026.

Σε ανάρτησή του, το Σωματείο κάνει λόγο πως αισθάνεται Περήφανα με το αστέρι στο στήθος.

Πιο αναλυτικά:

«𝚷𝚬𝚸𝚮𝚽𝚨𝚴𝚨, 𝚳𝚬 𝚻𝚶 𝚨𝚺𝚻𝚬𝚸𝚰 𝚺𝚻𝚶 𝚺𝚻𝚮𝚯𝚶𝚺

Αυτές είναι οι νέες εμφανίσεις που θα φορά ο Αστέρας Αγρινίου.

Την ομάδα μας φέτος ντύνει η εταιρεία Zeus.

Κόκκινο, λευκό και μαύρο, με το ιστορικό αστέρι στην φανέλα να αποτυπώνει τις αξίες και το όραμα του σωματείου και όσων το εκπροσωπούν.

Ευχαριστούμε θερμά τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που στέκονται έμπρακτα στο πλευρό του Αστέρα, αρωγοί και χορηγοί στην προσπάθειά μας».

Δείτε φωτογραφίες: