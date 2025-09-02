Αστακός: Τρεις εργαζόμενες σε ιχθυοκαλλιέργειες έπεσαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια εργασιών

Ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Τρίτη 2.9.25 σε ιχθυοκαλλιέργειες που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ Αστακού και Μύτικα, όταν τρεις εργαζόμενες έπεσαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια εργασιών

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν κατά τη διάρκεια εργασιών, που εκτελούνταν σε έναν ιχθυοκλωβό έσπασε η βάση του, με αποτέλεσμα οι τρεις γυναίκες να βρεθούν στη θάλασσα. Οι δυο εξ αυτών μάλιστα έπεσαν μέσα στο ιχθυοκλωβό.

Υπήρξε κινητοποίηση για το συμβάν και οι τρεις εργαζόμενες περισυνελέγησαν άμεσα, ευτυχώς χωρίς να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Για τη μια εξ αυτών όμως απαιτήθηκε η διακομιδή της στο Κέντρο Υγείας Μύτικα για τις πρώτες βοήθειες.

Ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου:

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο του Αγρινίου ζητώντας τη λήψη μέτρων.

Σε αυτήν αναφέρεται:

ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ!

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ!

Άλλο ένα εργατικό ατύχημα σε χώρο δουλειάς στην περιοχή μας, με 4 εργαζόμενες, σημειώθηκε στις ιχθυοκαλλιέργειες της “AVRAMAR” στον Αστακό σήμερα το πρωί της Τρίτης. Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους υποχώρησε η κουπαστή σε ένα από τα κλουβιά, με αποτέλεσμα η μία να βρεθεί στο νερό χτυπώντας στη μέση, ενώ από τις άλλες τρείς που παρέμειναν τελικά εκτός της θάλασσας, η μία χτύπησε στον αυχένα.

Οι συναδέλφισσες που χτύπησαν νοσηλεύονται στο ΓΝ Μεσολογγίου και στο ΚΥ Αστακού αντίστοιχα, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Το ατύχημα είναι ένα ακόμα σε χώρο δουλειάς στην περιοχή μετά τα θανατηφόρα στον κλάδο των κατασκευών, ένα σοβαρό σε εταιρεία πλαστικών στο Αγρίνιο, καθώς και ενός δημοτικού υπαλλήλου που δούλευε με το πρόγραμμα 55- 67, στο Δήμο Ξηρομέρου, που έπεσε από απορριμματοφόρο τις προηγούμενες μέρες.

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι τα μηδαμινά μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων, οι ελλιπέστατοι έλεγχοι, με ευθύνη τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσο και των προηγούμενων, όπως επίσης και της εργοδοσίας, διαμορφώνουν καθημερινούς κινδύνους για τον καθένα μας, ειδικά σε συγκεκριμένους χώρους δουλειάς, ακόμα και για τη ζωή μας.

Η συγκεκριμένη εταιρεία που ανακοινώνει τεράστια κέρδη κάθε χρόνο, τα εξασφαλίζει με τα ελλιπή μέτρα για τη συντήρηση των υποδομών, για την υγεία και την ασφάλεια, με την εντατικοποίηση, τα ελαστικά ωράρια και τα χαμηλά μεροκάματα, που αναγκάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν πολλαπλάσιες ώρες τη μέρα για να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα κ.α. Όλα αυτά όμως διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό μείγμα για τους εργάτες στα κλουβιά, στα

συσκευαστήρια συνολικά στην επιχείρηση.

Η αύξηση των ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια, συνολικά στη χώρα, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έρχονται στο φως, δείχνει ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι τυχαία αλλά αποτέλεσμα της επιθετικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, της εργοδοσίας, στη ζωή και τα δικαιώματά μας, για τα κέρδη τους.

Στις παρεμβάσεις που έχει κάνει στον παρελθόν το ΕΚ και στο συγκεκριμένο χώρο με αφορμή και θανάτους συναδέλφων, έχει αναδείξει τις συνθήκες δουλειάς των εργαζομένων, πόσο μάλλον όταν σημαντικότατο κομμάτι είναι γυναίκες, που η επιβάρυνση είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συσπειρωθούν στο επιχειρησιακό τους σωματείο, μαζί με τις ταξικές δυνάμεις, με την Ομοσπονδία τους και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αγρινίου, για να βάλουμε τέλος στις συνθήκες γαλέρας που προσπαθούν να μας επιβάλλουν καθημερινά, που η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να τις κατοχυρώσει τώρα και με νόμο, εφαρμόζοντας τις οδηγίες της ΕΕ, για το 13ωρο!

Δεν θα κάνουμε πίσω, θέλουμε να δουλεύουμε για να ζούμε και να μπορούμε να επιστρέφουμε σπίτια μας, σώοι και αβλαβείς.

Απαιτούμε:

- Να έρθουν στο φως οι συνθήκες του ατυχήματος.

- Να παρθούν τώρα μέτρα συντήρησης των υποδομών.

- Να παρθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

- 8ωρο-5ημερο-40ωρο, αυξήσεις στους μισθούς, με υπογραφή Κλαδικής ΣΣΕ.