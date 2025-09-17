Αστακός: Στο νέο δίκτυο ύδρευσης συνδέονται τα υφιστάμενα υδρόμετρα

Στο νέο δίκτυο ύδρευσης θα πρέπει να συνδεθούν τα υφιστάμενα υδρόμετρα στον Αστακό Ξηρομέρου.

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει τους κατοίκους της Κοινότητας Αστακού ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της σύνδεσης του νέου δικτύου Αστακού.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου οι παροχές του δικτύου θα πρέπει να συνδεθούν με τα υφιστάμενα υδρόμετρα στο νέο δίκτυο και να ενημερώνεται γι αυτό και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξηρομέρου.

Στη συνέχεια τα υδρόμετρα θα αντικατασταθούν με νέα με δυνατότητα τηλεμετρίας.

Έως 31/10/2025 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης του νέου δικτύου και το παλαιό θα πάψει να χρησιμοποιείται.