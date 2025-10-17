Αστακός: Στις 19 Οκτωβρίου η αναβίωση του αθλήματος της Διελκυστίνδας

Στις 19 Οκτωβρίου θα προχωρήσει ο Δήμος Ξηρομέρου στην αναβίωση του αθλήματος της Διελκυστίνδας στον Αστακό, ένα σημαντικό άθλημα με βαθιές ιστορικές και Ολυμπιακές ρίζες.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Διελκυστίνδας στο Κλειστό Γήπεδο του Γυμνασίου Αστακού.

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το άθλημα της Διελκυστίνδας και να συμμετάσχετε σε μία μοναδική αθλητική εμπειρία. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.