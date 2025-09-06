Αστακός: Σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 21:00, η μεγάλη συναυλία με τον APON

απον

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Ξηρομέρου συνδιοργανώνουν μεγάλη συναυλία με τον APON, σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στο προαύλιο του Λυκείου Αστακού της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με ώρα έναρξης 21:00.

H συναυλία θα είναι ελεύθερη για το κοινό, καθώς τα έξοδα της εκδήλωσης καλύπτονται από τους διοργανωτές, ενώ ιδιαίτερη μνεία και θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον ίδιο τον APON, ο οποίος ζήτησε να μην λάβει αμοιβή, αλλά αντί αυτού, να διατίθενται κουπόνια αξίας 10 ευρώ για όποιον επιθυμεί, με στόχο την αποπεράτωση του πυρόπληκτου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού.
Σας περιμένουμε όλους, για να απολαύσουμε έναν από τους κορυφαίους σύγχρονους καλλιτέχνες!

soon - 1

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Acheloos Run

«Acheloos Run»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διεξαγωγή του 7ου Αγώνα Δρόμου στο Δήμο Μεσολογγίου

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής του «7ου Αγώνα Δρόμου Acheloos Run», το Σάββατο 06-09-2025 και την Κυριακή 07-09-2025, στη Δημοτική Ενότητα Οινιάδων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων και πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων:

06 Σεπ 2025

Ετικέτες: APON, ΑΣΤΑΚΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;