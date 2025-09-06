Αστακός: Σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 21:00, η μεγάλη συναυλία με τον APON

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Ξηρομέρου συνδιοργανώνουν μεγάλη συναυλία με τον APON, σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στο προαύλιο του Λυκείου Αστακού της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με ώρα έναρξης 21:00.

H συναυλία θα είναι ελεύθερη για το κοινό, καθώς τα έξοδα της εκδήλωσης καλύπτονται από τους διοργανωτές, ενώ ιδιαίτερη μνεία και θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον ίδιο τον APON, ο οποίος ζήτησε να μην λάβει αμοιβή, αλλά αντί αυτού, να διατίθενται κουπόνια αξίας 10 ευρώ για όποιον επιθυμεί, με στόχο την αποπεράτωση του πυρόπληκτου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού.

Σας περιμένουμε όλους, για να απολαύσουμε έναν από τους κορυφαίους σύγχρονους καλλιτέχνες!