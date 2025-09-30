Αστακός: Πιθανά τα μικροπροβλήματα από τις εργασίες για το νέο δίκτυο ύδρευσης

Συνεχίζονται οι εργασίες για το νέο δίκτυο ύδρευσης στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας και ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει ότι δεν αποκλείεται να προκύψουν μικροπροβλήματα, ζητώντας παράλληλα την κατανόηση των δημοτών.

Η ανακοίνωση του Δήμου:

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και επισκέπτες της Κοινότητας Αστακού ότι η υλοποίηση του μεγάλου έργου υδροδότησης του Αστακού προχωρά κανονικά και σήμερα ξεκινάνε οι εργασίες στο τμήμα από διασταύρωση Πλαυγιάλι μέχρι ΣΜΑ Αστακού.

Πιθανόν στο δίκτυο και στην υδροδότηση της πόλης του Αστακού να παρατηρηθούν κάποια παροδικά μικροπροβλήματα.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.