Αστακός: Πάνω από 500.000 προβολές το ντοκιμαντέρ με την 19χρονη «αρχόντισσα των βουνών»

Πάνω από 500.000 προβολές έφτασε το ντοκιμαντέρ «19 χρονών και αρχόντισσα στα βουνά με το κοπάδι της» που πρωταγωνίστησε η νεαρή Ξηρομερίτισσα, Παρασκευή Κακούρη και τιμήθηκε σε εκδήλωση στον Αστακό για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Κινηματογράφου.

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Κινηματογράφου, με τη συμμετοχή του Greek Village Life.

Μια βραδιά αφιερωμένη στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, στη ζωή στην ελληνική ύπαιθρο και στους νέους που επιμένουν να κρατούν ζωντανά τα χωριά μας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «19 χρονών και αρχόντισσα στα βουνά με το κοπάδι της», που έχει συγκινήσει πάνω από 500.000 θεατές.

Μέσα από ομιλίες, μηνύματα, ιστορίες και συγκίνηση, τιμήθηκαν η παράδοση, η δημιουργία και οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανό τον τόπο μας.

Δείτε το βίντεο: