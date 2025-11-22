Αστακός: Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός στις επετειακές εκδηλώσεις της Ναυμαχία του Δραγαμέστου

Τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Ξηρομέρου στον Αστακό, τίμησε με την παρουσία του ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Δαμασκηνός για την επέτειο της συμπλήρωσης 200 χρόνων από τη Ναυμαχία του Δραγαμέστου.

Η ανακοίνωση:

Πολιτιστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της συμπληρώσεως 200 χρόνων από τη Ναυμαχία του Δραγαμέστου, διοργάνωσε ο Δήμος Ξηρομέρου το διήμερο 21 και 22 Νοεμβρίου 2025.

Το απόγευμα της Παρασκευής, 21 Νοεμβρίου 2025 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αστακού πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, κατά την οποία παρουσιάστηκε το χρονικό της Ναυμαχίας μέσα από πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από καταξιωμένους ομιλητές.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, ο οποίος κατά τον χαιρετισμό του υπογράμμισε την ανάγκη «η πρωτοβουλία αυτή να καθιερωθεί ως θεσμός, ως ετήσια γιορτή τιμής, ιστορίας και πολιτισμού. Να μην αποτελεί μια απλή εκδήλωση, αλλά ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τον τόπο μας. Ένας θεσμός που θα ενώνει, που θα εμπνέει, που θα προβάλλει τον Αστακό και το Ξηρόμερο ως τόπους ιστορικής και πνευματικής αξίας».

Σε άλλο σημείο του χαιρετισμού του, τόνισε ότι: «αν κάτι έχουμε ανάγκη σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αυτή η επιστροφή στις ρίζες μας· η συνειδητοποίηση ότι η ιστορία μας, ακόμη και η τοπική, έχει να μας διδάξει ποιοί είμαστε, τί αξίζουμε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με ευθύνη και ενότητα. Η γνώση της τοπικής μας ιστορίας είναι πράξη αυτοσεβασμού. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε πραγματικά τον τόπο μας, αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία του. Δεν μπορούμε να σεβαστούμε το παρόν, αν δεν τιμήσουμε το παρελθόν και δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον, αν δεν έχουμε τις ρίζες μας βαθιά φυτεμένες στο χώμα αυτής της γη».

Ο τόπος μας, η Αιτωλοακαρνανία, είναι γεμάτος ιστορία, αγώνες και πνευματική ζωή. Από το αρχαίο Θέρμο ως το Ξηρόμερο, από το Μεσολόγγι ως τα Άγραφα, κάθε σπιθαμή αυτού του νομού είναι ένας ζωντανός τόπος μνήμης. Εδώ έδρασαν ήρωες και αγωνιστές, μαρτύρησαν άνθρωποι της πίστης, άνθισε ο πολιτισμός και η παράδοση του λαού μας». Αμέσως μετά, στην παραλία του Αστακού πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση της Ναυμαχίας, αποσπώντας τα χειροκροτήματα και τον ενθουσιασμό των παρευρισκομένων.

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού:

«Αξιότιμε Δήμαρχε Ξηρομέρου, κ. Τριανταφυλλάκη,

Εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και συλλόγων

Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί,

Με βαθιά συγκίνηση και αληθινή χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στον ιστορικό και ευλογημένο τόπο του Αστακού, για να συμμετάσχουμε στις εορταστικές εκδηλώσεις που τιμούν τη Ναυμαχία του Δραγαμέστου. Ένα γεγονός που, πέρα από το στρατιωτικό του περιεχόμενο, αποτελεί

σύμβολο ψυχής, πίστης και ενότητας για τον λαό μας. Εδώ, στα νερά του Ιονίου, στα νερά του τόπου μας, γράφτηκε μια ακόμη ένδοξη σελίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Η «Ναυμαχία των Πυρπολικών», όπως αποκαλέσθηκε, υπήρξε μία πράξη ανδρείας και αυτοθυσίας. Οι προγονοί μας, οι αγωνιστές της ελευθερίας, ύψωσαν τη σημαία της πίστης και του ελληνισμού απέναντι σε δυνάμεις ασύγκριτα υπέρτερες. Δεν είχαν μεγάλα πλοία, ούτε στρατό πειθαρχημένο. Είχαν όμως κάτι ισχυρότερο: την πίστη στον Θεό, την αγάπη για την πατρίδα και την ενότητα μεταξύ τους. Γι’ αυτό και νίκησαν. Ή καλύτερα, γι’ αυτό και δικαιώθηκαν στην ιστορία.

Η μνήμη αυτής της ναυμαχίας δεν είναι μόνο μια τοπική υπόθεση. Είναι μέρος της μεγάλης ψυχής του Έθνους μας. Και είναι ευθύνη όλων μας να τη, διατηρήσουμε ζωντανή, να την μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές, να την φωτίζουμε κάθε χρόνο με εκδηλώσεις, συμμετοχή και με αίσθημα ιστορικής ευθύνης.

Η ιστορική μνήμη είναι δύναμη, όχι νοσταλγία. Είναι ρίζα που κρατά τον λαό όρθιο μέσα στις θύελλες του χρόνου. Κι αν κάτι έχουμε ανάγκη σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αυτή η επιστροφή στις ρίζες μας· η συνειδητοποίηση ότι η ιστορία μας, ακόμη και η τοπική, έχει να μας διδάξει ποιοι είμαστε, τι αξίζουμε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με ευθύνη και ενότητα. Η γνώση της τοπικής μας ιστορίας είναι πράξη αυτοσεβασμού. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε πραγματικά τον τόπο μας, αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία του. Δεν μπορούμε να σεβαστούμε το παρόν, αν δεν τιμήσουμε το παρελθόν και δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον, αν δεν έχουμε τις ρίζες μας βαθιά φυτεμένες στο χώμα αυτής της γης.

Ο τόπος μας, η Αιτωλοακαρνανία, είναι γεμάτος ιστορία, αγώνες και πνευματική ζωή. Από το αρχαίο Θέρμο ως το Ξηρόμερο, από το Μεσολόγγι ως τα Άγραφα, κάθε σπιθαμή αυτού του νομού είναι ένας ζωντανός τόπος μνήμης. Εδώ έδρασαν ήρωες και αγωνιστές, μαρτύρησαν άνθρωποι της πίστης, άνθισε ο πολιτισμός και η παράδοση του λαού μας.

Σ’ αυτή τη γη έζησαν και οι νεομάρτυρες της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, εκείνοι που στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς μαρτύρησαν για τον Χριστό και την πατρίδα. Αυτοί είναι οι αληθινοί θεματοφύλακες της ελευθερίας, οι αφανείς ήρωες που με το αίμα τους κράτησαν αναμμένη τη φλόγα της πίστης, για να μπορεί ο λαός μας να σταθεί όρθιος.

Η ιστορία τους δεν πρέπει να μένει στα βιβλία· πρέπει να γίνεται βίωμα, να φωτίζει τα παιδιά μας, να μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία χωρίς πίστη, και η πίστη χωρίς ελευθερία, δεν έχουν διάρκεια. Με ιδιαίτερη χαρά θέλω σήμερα να εκφράσω τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Ξηρομέρου, για την πρωτοβουλία αυτών των εκδηλώσεων. Να συγχαρώ όλους τους συνεργάτες του, τους συλλόγους, τους φορείς, τους εκπαιδευτικούς, όλους όσους συνέβαλαν στην οργάνωση αυτής της όμορφης προσπάθειας.

Η πρωτοβουλία αυτή αξίζει να καθιερωθεί ως θεσμός, ως ετήσια γιορτή τιμής, ιστορίας και πολιτισμού. Να μην αποτελεί μια απλή εκδήλωση, αλλά ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τον τόπο μας. Ένας θεσμός που θα ενώνει, που θα εμπνέει, που θα προβάλλει τον Αστακό και το Ξηρόμερο ως τόπους ιστορικής και πνευματικής αξίας.

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να συνδεθεί το παρελθόν με το παρόν και να δώσει ώθηση στο μέλλον, στην πολιτιστική και πνευματική αναβάθμιση της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό οι τοπικές κοινωνίες να στηρίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Γιατί μέσα από αυτές, αναδεικνύεται, όχι μόνο η ιστορία, αλλά και η ψυχή του λαού μας. Και όταν ένας τόπος έχει ψυχή, έχει και μέλλον. Καθώς πλησιάζουμε στο 2026, στο Επετειακό Έτος των 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, ας προετοιμαζόμαστε όλοι να τιμήσουμε αυτήν τη μεγάλη στιγμή της Ελευθερίας με τρόπο αντάξιο. Το Μεσολόγγι είναι παγκόσμιο σύμβολο θυσίας, αλλά πίσω από εκείνη την ηρωική Έξοδο βρίσκονται όλοι οι τόποι της Αιτωλοακαρνανίας: οι μαχητές, οι προσευχές, οι θυσίες και οι οικογένειες που στήριξαν τον Αγώνα. Η φλόγα της Εξόδου δεν είναι μόνο του Μεσολογγίου είναι ολόκληρης της Αιτωλοακαρνανικής γης.

Ας είναι, λοιπόν, η σημερινή μέρα όχι μόνο εορτασμός, αλλά αναστοχασμός. Ας σταθούμε με ευγνωμοσύνη απέναντι στους αγωνιστές του Δραγαμέστου, να παραδειγματιστούμε από την πίστη τους, να εμπνευστούμε από την ενότητά τους. Ας γίνουμε κι εμείς συνεχιστές της παράδοσης του τόπου μας, όχι με όπλα, αλλά με έργα αγάπης, συνεργασίας και προσφοράς. Ας μετατρέψουμε την ιστορική μνήμη σε κινητήρια δύναμη δημιουργίας, ώστε ο τόπος μας να αναπτυχθεί πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά. Ας κάνουμε τις ρίζες της ιστορίας μας, καρπούς για το μέλλον μας.

Η «Ναυμαχία των Πυρπολικών» μάς θυμίζει ότι όταν υπάρχει πίστη, ενότητα και αγάπη για την πατρίδα, τίποτε δεν είναι αδύνατο. Αυτά είναι τα μεγάλα διδάγματα του Αγώνα, και αυτά ας κρατήσουμε ως οδηγό ζωής. Είθε η μνήμη των αγωνιστών και των νεομαρτύρων της περιοχής μας να παραμένει αιώνια ζωντανή και να φωτίζει το μέλλον των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ».

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες ΕΔΩ