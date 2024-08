Αστακός: Την Τρίτη η προβολή του ντοκιμαντέρ «Until the End of the World»

Η ανακοίνωση του δήμου Ξηρομέρου:

Την Τρίτη 20 Αυγούστου στις 08:30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου στον Αστακό, ο Δήμος Ξηρομέρου και η Κοινότητα Αστακού σας προσκαλεί όλες και όλους στην προβολή του ντοκιμαντέρ “Until the End of the World” του ανεξάρτητου δημοσιογράφου Francesco De Augustinis της πρώτης σε κυκλοφορία εφημερίδας της Ιταλίας, της Corriere Della Sera.

Το ντοκιμαντέρ διάρκειας μίας ώρας παρουσιάζει μια παγκόσμια δημοσιογραφική έρευνα για τις βιομηχανικές ιχθυοκαλλιέργειες και πως αυτές αναπτύσσονται και λειτουργούν εις βάρος του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών.

Είναι άκρως συγκινητικό ότι περιλαμβάνει τον αγώνα των κατοίκων του Δήμου Ξηρομέρου, ως παράδειγμα της μάχης των μικρών τοπικών κοινοτήτων ενάντια στα καταστροφικά σχέδια των μεγάλων εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας.

Είναι μία εκδήλωση που πρέπει να παρακολουθήσουν όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Δήμου Ξηρομέρου, για να καταλάβουν μέσα από αυτό το σημαντικό ντοκιμαντέρ διάρκειας 1 ώρας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε από την κατάληψη των ακτών μας από τις βιομηχανικές ιχθυοκαλλιέργειες.

Η ομορφιά και η περιουσία της Ελλάδας είναι η θάλασσα, η ακτογραμμή της και οι παραλίες της και πλέον έχουν γίνει στόχος από τις βιομηχανικές ιχθυοκαλλιέργειες.

Ο Δήμος Ξηρομέρου και οι κάτοικοι του ζητούν να διατηρηθεί το περιβάλλον των ακτών και της θάλασσας τους αναλλοίωτο για τις επόμενες γενιές, να αφεθούν οι ακτές τους για πολύπλευρη ανάπτυξη, ζητούν να μην επιβληθεί η μονοκαλλιέργεια της ιχθυοκαλλιέργειας, ζητούν την τουριστική ανάπτυξη και την διατήρηση της παράκτιας αλιείας.

Η ταινία θα έχει ελληνικούς υπότιτλους.

Σας περιμένουμε όλους… μας αφορά όλους…