Αστακός: Μεγάλη συμμετοχή στην καθιερωμένη Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Δημιουργιών

Μεγάλη συμμετοχή στον Αστακό με την καθιερωμένη Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Δημιουργιών από το Σύλλογο Γυναικών Αστακού.

Η ανακοίνωση:

Το Σάββατο 9 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε στην παραλία Αστακού η καθιερωμένη μας Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Δημιουργιών.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ευχαριστεί θερμά τους εκθέτες και ανανεώνει το ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και ΗΡΩ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΗΓΑΛΟΥ

ΑΝΝΑ ΛΟΥΚΕΡΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ «ΒΕΡΓΑ» ΞΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΝΤΖΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΚΥΡΙΑΚΟ

ΕΡΗ ΓΕΡΑΦΕΝΤΗ και ΣΤΕΛΙΟ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟ

ΕΡΡΙΚΑ

ΖΕΦΗ ΨΑΡΡΑ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΙΑΜΗ

ΘΥΜΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΦΑΕΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ

ΜΑΚΗ ΜΗΤΣΑΝΗ και ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΛΛΗ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΖΩΗ

ΦΑΙΗ ΜΑΚΡΗ

ΦΛΩΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΑΝΤΖΟΥ

ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ και ΚΩΣΤΑ ΛΥΧΝΟ ΛΕΜΟΝΟΦΑΡΜΑ

Eυχαριστούμε τον Δήμο Ξηρομέρου για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης, το Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση του χώρου, τις κυρίες που πρόσφεραν παραδοσιακά προϊόντα για τον πάγκο του Συλλόγου μας και όλους όσοι συνέβαλλαν για την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσής μας.

Eυχαριστούμε τους επισκέπτες που τίμησαν με την παρουσία τους τους εκθέτες μας και τον Σύλλογό μας. Ευχαριστούμε επίσης τον φωτορεπόρτερ Χρήστο Μπόνη για την κάλυψη της εκδήλωσης.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ.

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης, Σύλλογος Γυναικών Αστακού

Δείτε φωτογραφίες: