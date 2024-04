Αστακός: Εκδήλωση για τις παγκόσμιες ημέρες Αθλητισμού και Υγείας

Την εκδήλωση διοργανώνει το Δημοτικό Σχολείο Αστακού

Ο Δήμος Ξηρομέρου στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της συνεργασίας και της διασύνδεσης των δομών, των φορέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας θέτει υπό την αιγίδα του την εκδήλωση που διοργανώνει το Δημοτικό Σχολείο Αστακού, για τις παγκόσμιες ημέρες Αθλητισμού και Υγείας.

Η 6η Απριλίου καθιερώθηκε, με ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, να εορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη (Ιnternational Day of Sport for Development and Peace).

Μια καθιέρωση που εμπεριέχει τα πανανθρώπινα μηνύματα της Ολυμπιακής Ιδεολογίας, όπως σμιλεύτηκαν στη χώρα που τα γέννησε.

Ως στόχο έχει να εξάρει τη σημασία του αθλητισμού στην επικράτηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης και την καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής.

Η ίδια συνέλευση όρισε την 7 η Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας για να προωθήσει την υγεία, να διατηρήσει τον κόσμο ασφαλή, ώστε όλοι, παντού να μπορούν να επιτύχουν υψηλό επίπεδο υγείας και ευεξίας.

Θέλοντας να τιμήσουμε τις δυο αυτές ημέρες και να μεταδώσουμε τα μήνυμα τους στηρίζουμε μαζί και με το Δίκτυο Υγιών πόλεων ΕΔΔΥΠΠΥ την εκδήλωση που διοργανώνει την Παρασκευή 5 Απριλίου το Δημοτικό Σχολείο Αστακού, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών, των γονέων και των πολιτών για τα οφέλη του Αθλητισμού στην διατήρηση και την προαγωγή υγείας.

Το σχολείο και τα παιδιά αποτελούν κύτταρο της κοινωνίας, που συμβάλει στη διαμόρφωση και στην εξέλιξη των αυριανών πολιτών με σωστές συμπεριφορές και ιδεώδη.