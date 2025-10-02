Ασπρόπυργος: Πυροσβέστες πήγαν να σβήσουν φωτιά και τους σημάδεψαν με όπλα

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στον Ασπρόπυργο, όταν πυροσβέστες που κλήθηκαν για κατάσβεση φωτιάς και απειλήθηκαν με όπλα από μέλη του οικισμού Ρομά στην περιοχή της Νέας Ζωής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι Ρομά απείλησαν με όπλα, μία καραμπίνα και ένα περίστροφο, τους πυροσβέστες στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να πάρουν εντολή από το κέντρο, για να απομακρυνθούν.

Ο Πρόεδρος Πανελλαδικού Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Κώστας Παπαντώνης είπε σχετικά: «Το πρόβλημα με τους Ρομά είναι καθημερινό. Και στον Ασπρόπυργο και σε άλλους οικισμούς, αλλά εδώ είναι λίγο πιο έντονα λόγω του αριθμού τους».

Δείτε το βίντεο:

«Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να παρεμβαίνει η αστυνομία πριν σβήσει η Πυροσβεστική τη φωτιά. Από τις πληροφορίες που έχω, είχαν πάει το πρωί υπάλληλοι του Δήμου για να καθαρίσουν στρώματα και αυτοί εκνευρίστηκαν και άρχισαν να βάζουν παντού φωτιές» συνέχισε ο κ. Παπαντώνης.

«Τα δύο οχήματα μετέβησαν στο σημείο και έβγαλαν στα δύο οχήματα, περίστροφο ήταν το ένα. Τα παιδιά κοκάλωσαν, ενημέρωσαν το κέντρο, το οποίο τους είπε να απομακρυνθούν από το σημείο» κατέληξε.

Πηγή: reader.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi