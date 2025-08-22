Ασπρόπυργος: Άγρια επίθεση σε οδηγό απορριμματοφόρου - Τραυματίστηκε σοβαρά

Άγρια επίθεση στον Ασπρόπυργο Αττικής δέχθηκε οδηγός απορριμματοφόρου από ομάδα ατόμων, πιθανότατα Ρομά, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (22.8.25) στη θέση Γκόριτσα, όταν ομάδα ατόμων έκλεισε τον δρόμο στο απορριμματοφόρο και επιτέθηκε στον οδηγό και τους δύο υπαλλήλους. Ο οδηγός νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο, σοβαρά τραυματισμένος αλλά εκτός κινδύνου.

Σε ότι αφορά τους δύο τελευταίους, έχουν τραυματιστεί ελαφρά, αλλά δεν επιθυμούσαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο παρά μόνο τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Την προανάκριση διενεργεί το τμήμα δημόσιας ασφαλείας της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αττικής.

Πηγή: protothema.gr