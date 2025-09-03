Άσκηση: Ποια είναι η ιδανική ώρα άθλησης που ρυθμίζει το σάκχαρο και «κόβει» την όρεξη

Γνωρίζοντας τα αδιαμφισβήτητα οφέλη της άσκησης, οι περισσότεροι προσπαθούν να την εντάξουν στην καθημερινότητά τους, εξασφαλίζοντας έστω και λίγο χρόνο σε διάφορες δραστηριότητες.

Κι ενώ η άσκηση οποιαδήποτε ώρα της ημέρας είναι αναμφίβολα μια καλή συνήθεια, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα, κατά την οποία μπορείτε να αποκομίσετε τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

Ειδικότερα, μια πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Τορόντο υποστηρίζει η άσκηση μετά το πρωινό γεύμα αποδεικνύεται ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου και την αποτελεσματικότερη μείωση της όρεξης. Τα σχετικά συμπεράσματα δημοσιεύονται στο Applied Physiology, Nutrition and Metabolism. Η μελέτη, που διεξήχθη από τη Σχολή Κινησιολογίας και Φυσικής Αγωγής (KPE), παρακολούθησε υγιείς γυναίκες, μετρώντας τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και τις αντιδράσεις τους στην όρεξη σε σχέση με την άσκηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες που γυμνάζονταν μετά την κατανάλωση πρωινού παρουσίασαν τόσο χαμηλότερες αιχμές σακχάρου στο αίμα, όσο και μειωμένη όρεξη πριν και μετά την άσκηση.

«Είναι φυσιολογικό το σάκχαρο στο αίμα να αυξάνεται μετά από γεύματα πλούσια σε υδατάνθρακες», εξηγεί η Alexa Govette, υποψήφια διδάκτωρ στο KPE και συνεργάτις της μελέτης. «Ωστόσο, οι υπερβολικές αιχμές του συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιομεταβολικών ασθενειών, όπως ο διαβήτης τύπου 2», επεσήμανε.

Μια σημαντική καινοτομία της εν λόγω μελέτης είναι ότι διερεύνησε την αποτελεσματικότητα μιας σειράς ασκήσεων που χρησιμοποιούν το βάρος του σώματος, σε αντίθεση με τις περισσότερες μελέτες, που αξιοποιούν εξειδικευμένο εξοπλισμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό «δεδομένης της αυξανόμενης δημοτικότητας των προπονήσεων στο σπίτι και των διαδικτυακών προπονήσεων. Τα ευρήματά μας είναι ευεργετικά για τους ανθρώπους που αναζητούν βολικές και αποτελεσματικές λύσεις γυμναστικής», σημειώνει η επίκουρη καθηγήτρια Jenna Gillen.

«Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο συγχρονισμός άσκησης – γεύματος επηρεάζει τις αιχμές του σακχάρου στο αίμα και την όρεξη», σχολίασε από την πλευρά της η δρ. Alexa Govette, υποψήφια διδάκτωρ στο KPE και συνεργάτιδα της μελέτης.

Επόμενος στόχος των ερευνητών είναι να μελετήσουν τις επιδράσεις του συγχρονισμού άσκησης – γεύματος στη ρύθμιση του σακχάρου του αίματος γυναικών που κινδυνεύουν να αναπτύξουν ή έχουν ήδη διαβήτη τύπου 2. Οι πληθυσμοί αυτοί μπορεί να ωφεληθούν ακόμη περισσότερο από την επιλογή της κατάλληλης ώρας για άσκηση.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, τα ευρήματα θα μπορούσαν να διαμορφώσουν εξατομικευμένα σχέδια άσκησης για την υποστήριξη της μεταβολικής υγείας και της συνολικής ευεξίας. «Η διερεύνηση των μακροπρόθεσμων επιδράσεων του καθορισμού του χρόνου άσκησης σε συνάρτηση με τα γεύματα θα μπορούσε να προσφέρει βαθύτερες γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα μακροπρόθεσμα», κατέληξε η δρ. Govette.

Πηγή: ygeiamou.gr