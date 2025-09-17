Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη - Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις

Άσκηση ετοιμότητας με ακτίνα από τον Έβρο μέχρι την Μεγίστη διατάχθηκε νωρίς σήμερα τα ξημερώματα, με την ενεργοποίηση διακλαδικής δύναμης ταχείας αντίδρασης, η οποία θα διαρκέσει όλη τη σημερινή ημέρα.
Ζητούμενο είναι να ελεγχθεί η ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αν και στρατιωτικές πηγές δεν παραγνωρίζουν ότι πρόκειται για «δείγμα αποτροπής και επίδειξης ισχύος», με δεδομένο ότι θα μετέχουν και οι 3 κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και ειδικές δυνάμεις, σε όλη την επικράτεια.

Όπως σημειώνει το protothema.gr,  η ελληνική πλευρά απάντησε ακαριαία στην τουρκική NAVTEX για τη διεξαγωγή ερευνών από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις», εκδίδοντας αντί-NAVTEX, ενώ συνεδριάζει και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για τη Διεξαγωγή Άσκησης Ετοιμότητας

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

