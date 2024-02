“Αs she rests, the wrestler bleeds her promises”: Η εικαστική απάντηση στην περφόρμανς “W REST L ING”

Φιλοξενούμενη στο opbo studio μέχρι την 1η Μαρτίου, η έκθεση “as she rests, the wrestler bleeds her promises”, σε επιμέλεια της Ιωάννας Γερακίδη, είναι μία παρουσίαση από γλυπτικές χειρονομίες, φωτογραφικά και άλλα αρχειακά υλικά που εκκινούν ή συνομιλούν με τη χορευτική περφόρμανς “W REST L ING”. Η περφόρμανς, σε σύλληψη και χορογραφία της Αναστασίας Βαλσαμάκη, παρουσιάστηκε το βράδυ των εγκαινίων (10/2).

Το “W REST L ING” χρησιμοποιεί την πάλη ως εργαλείο για να εξερευνήσει τις αθέατες ποιότητες ενός μαχητικού αθλήματος, με σκοπό να θέσει ερωτήματα σχετικά με τους φαινομενικά αντιφατικούς τρόπους που ενεργούμε, μαχόμαστε, αντιστεκόμαστε. Στο πλαίσιο της εξερεύνησης αυτής, δίνει έμφαση στην ύπαρξη των ενδιάμεσων χώρων, χρόνων και αλληλεπιδράσεων που συχνά, λόγω της αδράνειας ή της στατικότητάς τους, τροφοδοτούν ή συντηρούν την συνεχή, δυναμική κίνηση.

Με άξονα ένα γλωσσικό παιχνίδι, στο οποίο η λέξη ανάπαυση συμπεριλαμβάνεται στη λέξη πάλη, το έργο “W REST L ING” της Βαλσαμάκη στοχεύει σε μία διαφορετική ανάγνωση, σε μία εναλλακτική παρατήρηση των τρόπων που αναλύουμε, κατανοούμε και ερμηνεύουμε τις έννοιες της ζωτικότητας, της εγρήγορσης, της πάλης, αλλά και της παθητικότητας, της αδράνειας, ή της ανάπαυσης. Πώς εμείς, τα ανθρώπινα πλάσματα του δυτικού τουλάχιστον κόσμου ή των κόσμων που φέρουν την ιστορία του δίνουμε προτεραιότητα στην αέναη παραγωγή φοβούμενοι την παύση; Με ποιους τρόπους μυθοποιούμε την πρόοδο προβάλλοντας αντίσταση στην αδράνεια, μένοντας ξύπνιοι αντί να να κοιμηθούμε ακόμα και όταν τα σώματά μας ή οι ψυχές μας ζητούν το αντίθετο; Και πώς αυτές οι συνειδητές ή ασυνείδητες συμπεριφορές, αποφάσεις ή (αν)ενέργειες μπορούν να λειτουργήσουν ως παραβολές για να αντιληφθούμε κοινωνικοπολιτικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και άλλα ιστορικά εδραιωμένα μοντέλα; Και πώς μπορούν να αποδομήσουν παραδείγματα που αποθεώνουν μια αδιάκοπη εξαγωγή ενέργειας, αγάπης και φροντίδας όταν δεν έχει απομείνει τίποτα, όταν αυτά τα απτά ή μη αγαθά έχουν ήδη καταχραστεί ή οικειοποιηθεί μετά βίας ή εν αγνοία μας;

Με το έργο αυτό η Βαλσαμάκη μάς προσκαλεί να προσεγγίσουμε τα ενδιάμεσα αυτά σημεία ως μηχανισμούς προσωπικών μεταμορφώσεων και συλλογικών αλλαγών, προτείνοντας το χάδι αντί της επίθεσης, το παιχνίδι αντί της ενέδρας, τον χορό έναντι της καταδίκης. Τόσο μέσω της χορογραφημένης κίνησης των πέντε σωμάτων όσο και των αποτυπωμάτων τους στον χώρο, η έκθεση “as she rests, the wrestler bleeds her promises” επιθυμεί να βιωθεί ως τελετουργικό παρατήρησης των αντιδράσεών μας στην αναταραχή, τον φόβο, τη διέγερση, την επιθυμία. Όχι με σκοπό την αναίρεση της έντασης ή της εγρήγορης που οι αντιδράσεις αυτές ξυπνούν στα ανθρώπινα και μη σώματα, αλλά με σκοπό την αποδοχή της παύσης που διεκδικούν για αυτά σε κάθε τους πάλη.

Επιμέλεια έκθεσης και κείμενο: Ιωάννα Γερακίδη

Συντελεστές «W REST L ING»

Ιδέα & Χορογραφία: Αναστασία Βαλσαμάκη

Μουσική & Ηχητική Σύνθεση: Jeph Vanger

Χορεύουν: Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Νίκος Γρηγοριάδης, Σωτηρία Κουτσοπέτρου, Θάνος Ραγκούσης, Ξένια Σταθούλη

Δραματουργία: Αναστάσιος Κουκουτάς

Styling: Νεφέλη Αστερίου

Τεχνική υποστήριξη: Γιώργος Αντωνόπουλος

Παραγωγή: MIND THE LOOP

Το έργο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια συμμετοχής της Αναστασίας Βαλσαμάκη στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών 2020 που υποστηρίζεται από την ARTWORKS και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η δημιουργία και η περιοδεία του έργου υλοποιούνται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πληροφορίες Έκθεσης

opbo studio, Φίλωνος 86, Πειραιάς, 18536

Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024, 20:00

Διάρκεια έκθεσης: 10 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2024

Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη – Σάββατο, 12:00-18:00

Είσοδος ελεύθερη