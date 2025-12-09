Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, 2025
«Ας ψάλλουμε τα Χριστούγεννα»: Εκδήλωση στο Αγρίνιο από την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης

Εκδήλωση με τίτλο «Ας ψάλλουμε τα Χριστούγεννα» θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, με μαθητές της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου «Δαυίδ ο Ψαλμωδός», της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Η ανακοίνωση:

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με την ευκαιρία των μεγάλων εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου, προαναγγέλλει την πραγματοποίηση Εκδήλωσης από την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου «Δαυίδ ο Ψαλμωδός», της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Οι μαθητές της Σχολής θα ψάλλουν Κάλαντα με τη συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 19:30’ στην αίθουσα Γλυπτοθήκης της παλαιάς Αγοράς Αγρινίου.

