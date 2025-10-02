Άρτα: Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Άρτα ο θάνατος της 28χρονης εγκύου, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου της πόλης στο οποίο κατέληξε, παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ μετά από χορήγηση αντιβίωσης καθώς κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Συγγενείς της άτυχης 28χρονης υποστηρίζουν ότι της χορηγήθηκε «αδικαιολόγητα» αντιβίωση χωρίς να έχουν προηγηθεί και άλλες εξετάσεις πέραν της κολπικής

Σύμφωνα με ειδικούς, μαιευτήρες - γυναικολόγους, η χορήγηση αντιβίωσης σε περιστατικό επαπειλούμενης αποβολής σπάνια αποτελεί ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή. Όπως εξηγούν πρέπει στην περίπτωση αυτή να έχει γίνει εργαστηριακός έλεγχος με ευρήματα που να δικαιολογούν τη χορήγηση του αντιβιοτικού σκευάσματος.

Επομένως κρίσιμο είναι να διαπιστωθεί αν είχε προηγηθεί εργαστηριακός αιματολογικός έλεγχος στη γυναίκα που να δικαιολογεί τη χορήγηση του αντιβιοτικού.

Παράλληλα, λένε ειδικοί, κρίσιμο είναι, επίσης, να διαπιστωθεί υπό ποιες συνθήκες έγινε η ενδοφλέβια χορήγηση της αντιβίωσης και αν ήταν υπό παρακολούθηση, σημειώνοντας ότι η αλλεργική αντίδραση δεν εκδηλώνεται σταδιακά ούτε μετά από ώρα.

Ένα τρίτο ερώτημα που απαιτεί διευκρίνιση είναι η χρονική στιγμή στην οποία κλήθηκαν οι αναισθησιολόγοι και οι εντατικολόγοι να διαχειριστούν την ασθενή και αν υπήρχε χρόνος να της κάνουν πχ αδρεναλίνη, ή έπρεπε να κάνουν διασωλήνωση λόγω της κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει.

Απαντήσεις σε κάθε περίπτωση θα δοθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή της 28χρονης, η οποία θα γίνει τις επόμενες ημέρες αν όχι στο νοσοκομείο Άρτας, στα Ιωάννινα όπου υπάρχει ιατροδικαστική υπηρεσία.

Το χρονικό της τραγωδίας μέσα από την ανακοίνωση του νοσοκομείου Άρτας

Σύμφωνα με το χρονικό της τραγωδίας που αναφέρει στην ανακοίνωσή του το νοσοκομείο , η 28χρονη Σπυριδούλα πήγε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής- Γυναικολογικής κλινικής του γενικού νοσοκομείου Άρτας λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής. Είχε αιμορραγία και κινδύνευε να αποβάλει το έμβρυο που κυοφορούσε, ευρισκόμενη στην έκτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης (στον δεύτερο μήνα).

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης, αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο. «Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε».

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της, καταλήγει η ανακοίνωση του νοσοκομείου της Άρτας.

protothema.gr