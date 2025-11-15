Άρτα: Πένθος για το θάνατο του 46χρονου Κώστα Παπαχρήστου

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Άρτα ο αιφνίδιος θάνατος του 46χρονου Κώστα Παπαχρήστου, επιχειρηματία και οδηγού αγωνιστικών αυτοκινήτων, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η είδηση διαδόθηκε άμεσα, με φίλους, συναθλητές και συνεργάτες να αδυνατούν να πιστέψουν την απώλεια.

Στα κοινωνικά δίκτυα οι αναρτήσεις είναι αμέτρητες: άνθρωποι που τον γνώριζαν μιλούν για έναν ήρεμο, ευγενικό και πάντα φιλότιμο χαρακτήρα. Όπως αναφέρουν πολλοί, ο Κώστας Παπαχρήστος έβαζε όλη του την ενέργεια σε κάθε αγώνα, αλλά έξω από την πίστα ήταν ένας προσιτός και ζεστός άνθρωπος, που κέρδιζε εύκολα την εκτίμηση όσων τον συναντούσαν. Οι φίλοι του τον αποχαιρετούν ως «έναν άνθρωπο με χρυσή καρδιά», τονίζοντας πως το κενό που αφήνει πίσω του είναι μεγάλο.

Το μοιραίο συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου, στην περιοχή Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου. Ο 46χρονος φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ οδηγούσε. Παρά την ψυχραιμία του και την προσπάθειά του να σταματήσει με ασφάλεια σε χώρο στάθμευσης κοντά σε πλυντήριο αυτοκινήτων, λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε.

Η τοπική κοινωνία της Άρτας θρηνεί έναν άνθρωπο που έφυγε πρόωρα και άδικα, αφήνοντας πίσω του έντονη συγκίνηση σε όσους τον γνώριζαν αλλά και σε όσους τον παρακολουθούσαν μέσα από τις αγωνιστικές του προσπάθειες.

