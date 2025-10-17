Άρτα: Κάλεσμα σε δυναμικό περίπατο για την πρόληψη τους καρκίνου του μαστού στις 22 του «ροζ» Οκτώβρη

Κάλεσμα σε ένα ξεχωριστό περίπατο στην Άρτα που αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης του καρκίνου του μαστού απευθύνουν για τις 22 Οκτωβρίου οι οργανωτές της δράσης.

Στο πλαίσιο του «Ροζ Οκτώβρη», Μήνα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Αρταίων, η 1η και 2η Τοπική Μονάδα Υγείας Άρτας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δρομέων Άρτας, συνδιοργανώνουν συμβολικό περίπατο την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 17:00.

Αφετηρία: Πλατεία Σκουφά (Παρηγορήτισσα)

Τερματισμός: Το εμβληματικό Γεφύρι της Άρτας

Ο περίπατος στέλνει μήνυμα ελπίδας, πρόληψης και αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας τη σημασία της σωματικής άσκησης για την υγεία, και την ανεκτίμητη αξία της πρόληψης, που σώζει ζωές.

«Με τη συμμετοχή μας: Τιμούμε τις γυναίκες που δίνουν ή έδωσαν τη μάχη με τον καρκίνο

του μαστού. Στηρίζουμε όσες συνεχίζουν να παλεύουν με δύναμη και αξιοπρέπεια. Ενώνουμε τις φωνές μας για ένα κοινό μήνυμα: Πρόληψη – Ενημέρωση – Ζωή», αναφέρουν οι συνδιοργανωτές και συμπληρώνουν: «Περπατάμε για τη Ζωή, για κάθε χαμόγελο που αξίζει να συνεχίσει! Φορέστε λευκό μπλουζάκι και ελάτε να περπατήσουμε μαζί»”.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους.