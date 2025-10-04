Άρτα: «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας» λέει η δικηγόρος της

H δικηγόρος της 28χρονης που πέθανε στο νοσοκομείο στην Άρτα, κατήγγειλε ότι «έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας».

Νέες καταγγελίες για την 28χρονη Σπυριδούλα που πέθανε από αναφυλακτικό σοκ μετά από χορήγηση αντιβιοτικού από τους γιατρούς του νοσοκομείου στην Άρτα. Νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (04.10.2025) ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταφής της σορού της άτυχης εγκύου.

Η εκταφή της 28χρονης που έχασε τη ζωή της από αναφυλαξία στο νοσοκομείο της Άρτας, διατάχθηκε έπειτα από εντολή εισαγγελέα και πραγματοποιήθηκε παρουσία ιατροδικαστή και αστυνομικών αρχών. Παράλληλα, με εισαγγελική εντολή, ο ιατρικός φάκελος της Σπυριδούλας αφαιρέθηκε από το νοσοκομείο και παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Η σορός της νεαρής μητέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων και τη Δευτέρα (06.10.2025) θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η δικηγόρος της 28χρονης, κ. Μάρκου, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, κατήγγειλε ότι «έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας».

Η οικογένεια της άτυχης Σπυριδούλας αναμένει να μάθει από τη νεκροψία – νεκροτομή ποιο ήταν το φαρμακευτικό σκεύασμα που προκάλεσε το αναφυλακτικό σοκ που «έκοψε» το νήμα της ζωής της 28χρονης, μητέρας και ενός 2χρονου παιδιού και πώς αντιμετωπίστηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Άρτας η μοιραία παρενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

