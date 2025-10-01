Άρτα: Αυτή είναι η 28χρονη έγκυος που πέθανε – Υπέστη αλλεργικό σοκ από αντιβίωση

Την τελευταία της πνοή άφησε στην Άρτα μία 28χρονη έγκυος, ύστερα από αλλεργικό σοκ που υπέστη από αντιβίωση, λίγο μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

Ο θάνατός της οφείλεται σε αλλεργικό σοκ από χορήγηση αντιβίωσης. Η νεαρή διένυε περίπου τον δεύτερο ή τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε στο Live News ότι η γυναίκα που αφήνει πίσω της ένα κοριτσάκι ηλικίας 2 ετών, εισήλθε στο νοσοκομείο με αιμοραγία και προγραμματίστηκε να αντιμετωπιστεί χειρουργικά η κατάσταση.

Τότε, οι γιατροί της χορήγησαν αντιβίωση, αλλά χωρίς προηγουμένως να ρωτήσουν αν έχει αλλεργίες, είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Δεν έγινε τεστ να φανεί αν ήταν αλλεργική. Δεν γίνονται πάντα τα τεστ, αλλά ρωτάς, προσέχεις. Είναι ζητήματα της ΕΔΕ και αν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν, μιλάμε για δύο ζωές», είπε χαρακτηριστικά, στην εκπομπή του Mega.

Πηγή: vradini.gr