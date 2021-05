Αρση μέτρων: Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για SMS, λιανεμπόριο και ωράριο απαγόρευσης κυκλοφορίας

Ιδιαίτερα κρίσιμη για τα επόμενα βήματα της επιστροφής στην κανονικότητα θεωρείται η τρέχουσα εβδομάδα, αφού αναμένονται αποφάσεις για περαιτέρω χαλάρωση της μέτρων της πανδημίας, πλην όσων έχουν ανακοινωθεί.

Όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, το εμβολιαστικό πρόγραμμα που ανεβάζει ταχύτητα, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες που «εγκαταστάθηκαν» από νωρίς στη χώρα επιτρέπουν στους ειδικούς να ανάψουν το πράσινο φως για ακόμα περισσότερες «ανάσες» ελευθερίας στο κοντινό μέλλον.

Ανακοινώσεις την Τετάρτη για SMS και μετακινήσεις

Σύμφωνα με όσα είπε σήμερα η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Τετάρτη (12/05) θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με το τι θα γίνει με την χρήση των SMS και τις μετακινήσεις.

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ είχε τονίσει ότι τα SMS για τις μετακινήσεις τελειώνουν το προσεχές Σάββατο. Παράλληλα, όπως είπε το ωράριο κυκλοφορίας θα παραταθεί κατά μία ώρα, ενώ μια μέρα νωρίτερα, στις 14 θα καταργηθεί το ραντεβού για τα ψώνια.

Παράλληλα, την προσεχή Παρασκευή ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης θα προβεί σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις αναφορικά με το ολοκληρωμένο σχέδιο για το άνοιγμα του τουρισμού στις 15 Μάϊου.

Σημειώνεται ότι περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν το πρώτο με ανοικτή εστίαση και οργανωμένες παραλίες, με τα μηνύματα που έρχονται από τους επιχειρηματίες να είναι ιδιαίτερα θετικά. Ωστόσο, αυτό που ικανοποιεί μέχρι στιγμής κυβερνητικό επιτελείο και λοιμωξιολόγους είναι το γεγονός ότι δεν δεν υπήρξε καταστρατήγηση των μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ για την πανδημία. Το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο ήταν ένα πρώτο κρας τεστ ενόψει και τους ανοίγματος του τουρισμού στις 15 Μαϊου.

Τι ανοίγει από σήμερα

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα επαναλειτουργούν για δια ζώσης μαθήματα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, με τα self test να αποτελούν το όπλο για την επιστροφή στα θρανία, όπως έγινε και με τα λύκεια τον Απρίλιο.

Επίσης επαναλειτουργούν τα δια ζώσης τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, όπως οι Πανελλήνιες και οι εξετάσεις τίτλων επάρκειας ξένων γλωσσών. Τέλος, από σήμερα επαναλειτουργούν ακόμα και τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και ορισμένες διαδικασίες σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Τι θα γίνει με click away και click in shop

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τραπέζι των συζητήσεων των λοιμωξιολόγων αναμένεται να πέσει την τρέχουσα εβδομάδα το νέο καθεστώς λειτουργίας του λιανεμπορίου, μετά και το άνοιγμα της τουριστικής βιομηχανίας στις 15 Μαΐου. Όπως έχει τονιστεί από το κυβερνητικό επιτελείο, η πρόταση προς την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων είναι το τέλος του «click away» και του «click in shop».

Τι ανοίγει το προσεχές διάστημα

Παράλληλα, «ανάσα» αναμένεται να πάρουν το προσεχές διάστημα και αρκετοί κλάδοι του πολιτισμού, κλάδος ο οποίος ζημιώθηκε αρκετά από την πανδημία, με τους καλλιτέχνες όλο αυτό το διάστημα να προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την επαφή με το κοινό μέσω της τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, στις 14 Μαΐου ανοίγουν τα μουσεία, βάσει του υφιστάμενου υγειονομικού πρωτοκόλλου, ενώ στις 17 Μαΐου επαναλειτουργούν τα ωδεία με αναλογία 1:1, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του iefimerida.gr.

Επίσης, από 17 Μαΐου, επανεκκινούν οι πρακτικές, οι κλινικές και οι εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.

Ακόμη, στις 21 Μαΐου ξεκινούν τα θερινά σινεμά και οι κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους με πληρότητα 75%, ενώ τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους επανεκκινούν στις 28 Μαΐου. Όπως διευκρίνισε ο κ. Χαρδαλιάς, αυτό αφορά μόνο καθήμενους, όχι ορθίους με σταθερό ποσοστό πληρότητας 50% με συγκεκριμένη ταξιθεσία.

Αναμονή για τα γυμναστήρια

Τέλος, ενώ η επιτροπή λοιμωξιολόγων άναψε το πράσινο φως και την επανέναρξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού από το προσεχές διάστημα, αποδεχόμενη το πλάνο που κατέθεσε το υφ. Αθλητισμού (δείτε αναλυτικά εδώ), τα ιδιωτικά γυμναστήρια εξακολουθούν να παραμένουν στον «πάγο».

Οπως ανέφερε το υφ. Αθλητισμού για τα ιδιωτικά γυμναστήρια, τα μέλη της υποεπιτροπής αθλητισμού θα μελετήσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει κατατεθεί στη ΓΓΑ για παρατηρήσεις, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες επανέναρξής τους, π.χ. στην αρχή πιλοτικά μόνο με εμβολιασμένους πολίτες και να γίνει εισήγηση στην Επιτροπή Λοιμωξιολόγων.

