Άρωμα ΝΒΑ...από την Γ.Ε. Αγρινίου!

H ΓΕΑ κάνει την υπέρβαση και πραγματοποιεί το μπασκετικό γεγονός του καλοκαιριού στην πόλη του Αγρινίου!

Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου πιστή στις αρχές που την διέπουν τόσα χρόνια, στοχεύει πάντα να φέρνει τη νεολαία κοντά στον αθλητισμό μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες

Στο πλαίσιο αυτό, φέτος κάνει την υπέρβαση και πραγματοποιεί το μπασκετικό γεγονός του καλοκαιριού στην πόλη του Αγρινίου!

Συγκεκριμένα, το διάστημα 3 έως 7 Ιουλίου διοργανώνει ένα μοναδικό Basketball Camp φέρνοντας για δυο μέρες τον κορυφαίο προπονητή ανάπτυξης παικτών (Skill Development Coach) στον κόσμο. Πρόκειται για τον Αμερικανό Ganon Baker!

Ο Ganon Baker έχει προπονήσει μερικούς από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ. Παίκτες όπως ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Άντονι Ντέιβις, ο Μάνουελ Τζινόμπιλι, ο Καϊρι Ίρβινγκ προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του και άπαντες έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια για τις γνώσεις, τη μεταδοτικότητα και τον χαρακτήρα του.

Η διοίκηση της ΓΕΑ μέσα από συντονισμένες προσπάθειες κατόρθωσε να οριστικοποιήσει τη συγκεκριμένη συνεργασία, με έναν προπονητή που φέτος θα επισκεφθεί επιλεγμένα camps στην Ελλάδα, όπως του Παναθηναϊκού στην Αθήνα.

Όσα παιδιά από 7 μέχρι 19 ετών αγαπούν το μπάσκετ και θέλουν να ζήσουν μια πραγματική εμπειρία ζωής δεν έχουν παρά να δηλώσουν συμμετοχή. Οι θέσεις θα είναι περιορισμένες και οι λεπτομέρειες (κόστος εγγραφής, δηλώσεις συμμετοχής, προγράμματα κλπ) θα γνωστοποιηθούν αναλυτικά τις επόμενες μέρες.

Πάμε λοιπόν για μια μοναδική εμπειρία και όπως λέει και ο Ganon Baker "Lets get after it!".